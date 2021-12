El proper 19 de desembre es compliria un any de la imputació de Corinna zu Sayn-Wittgenstein a les diligències 14783/29018 obertes pel primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, el 6 d’agost de 2018 per investigar un presumpte delicte de blanqueig de capitals agreujat per la transferència de 100 milions de dòlars a un compte del llavors rei d’Espanya, Joan Carles I, el 8 d’agost del 2008, quantitat que, al seu torn, va ser enviada a un compte de la seva examant a les Bahames.

Bertossa va arxivar ahir tota la causa i Corinna, tenint en compte que les diligències no han aportat dades que permetin portar-la a judici per blanquejar aquesta quantitat, investigada com una presumpta comissió en l’adjudicació del projecte AVE del Desert La Meca-Medina a un consorci hispanosaudita el 2011, ha quedat lliure càrrecs, de la mateixa forma que els altres tres investigats, però el fiscal imposa les costes del procediment (191.000 euros) als quatre imputats a parts iguals.

Per una peça separada de la investigació, Bertossa ha imposat també al Banc Mirabaud una multa per la seva gestió en una altra operació relacionada amb un dipòsit de Corinna de cinc milions de dòlars en aquesta entitat que li van pagar per serveis a l’Estat de Kuwait. Segons el fiscal, quan es van conèixer les gravacions Villarejo-Corinna a Espanya, Mirabaud hauria d’haver informat sobre aquest compte que encara estava obert.

En el seu comunicat de resposta, Corinna va aprofitar per deixar un encàrrec: «La meva innocència era evident des del principi i aquest episodi ha servit per danyar encara més la meva imatge en el marc de la campanya contínua de desprestigi contra la meva persona per part de certs interessos espanyols. Mentrestant, els infractors no han estat investigats i se’ls ha donat temps per ocultar les seves activitats. Romanen impunes».

A la seva declaració del 19 de desembre de 2018, Corinna va confirmar haver rebut 65 milions d’euros, equivalents als esmentats 100 milions de dòlars, al compte de la firma Solare, al banc Gonet Bahamas, a inicis de juny de 2012.

«Es tractava d’un regal. Vaig rebre una trucada de Dante Canonica informant-me que Joan Carles I volia fer-me un regal. Així doncs, vaig acudir al bufet del senyor Canonica, que em va explicar que el rei desitjava fer-nos un regal als meus fills i a mi. Joan Carles desitjava assegurar-nos un bon futur als meus fills i a mi mateixa».

Bertossa va apuntar que la imputada ja tenia en aquell moment una fortuna important. «És cert», va admetre Corinna. «Crec que em va regalar aquests diners per gratitud i per amor. Crec que també se sentia una mica culpable pel que m’havia passat a Mònaco. El 2012, els serveis secrets espanyols em van tenir segrestada durant diverses setmanes al meu apartament. I crec que tenia un altre motiu, i és que potser mantenia l’esperança de recuperar-me. El senyor Canonica em va explicar que els diners procedien d’una donació del rei Abdulazziz a favor de Joan Carles I», va afegir.