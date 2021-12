L'informe de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) sobre l'avantprojecte de Llei de Ciberseguretat 5G alerta sobre els riscos i conseqüències que pot tenir vetar a empreses per motius geopolítics. L'organisme liderat per Cani Fernández defensa la lliure concurrència, que podria afectar multinacionals com la xinesa Huawei, i desconfia de normatives per determinar "proveïdors de confiança".

En el cas de l'avantprojecte de llei espanyol, l'informe de la CNMC avisa que “la norma contempla una sèrie de mesures reguladores que, d'una banda poden arribar a prohibir o limitar l'activitat en el mercat de subministradors considerats d'alt risc, i per un altre poden obligar a diversificar el nombre de subministradors d'una xarxa”. Afegeix que en tots dos casos aquestes mesures poden alterar les condicions de competència en el mercat de subministradors i, per tant, la seva aplicació reguladora per raons de seguretat hauria de ser “rigorosament analitzada i valorada respecte a la seva afectació a la competència”, de manera que aquest factor passi a ser un dels criteris a valorar en l'anàlisi de mesures de mitigació de riscos, i especialment respecte a les restriccions vinculades al perfil de risc dels subministradors, per la seva potencial capacitat d'excloure a alguns agents econòmics del mercat. A més, la CNMC assenyala que aquest possible efecte de reducció de subministradors en el mercat de xarxes 5G pot veure's incrementat en incloure com un dels criteris de valoració del perfil de risc el nivell d'exposició a ingerències de tercers països, “entrant a valorar aspectes geopolítics que puguin impactar en la seguretat”. Argumenta la CNMC que aquesta possible pèrdua de competència en el mercat, derivada d'un menor nombre d'agents podria reduir els incentius a la innovació, “i augmentar el cost de prestació de serveis i la reducció de la qualitat, afectant negativament els operadors i usuaris de serveis 5G en els mercats descendents”.