El govern espanyol ha aprovat la reforma laboral acordada amb els sindicats i la patronal en l'últim Consell de Ministres ordinari de 2021, pocs dies abans del venciment del termini al qual s'havia compromès amb la Comissió Europea. El decret que recull l'acord entrarà en vigor de forma immediata un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però posteriorment haurà de ser validat pel Congrés, on PSOE i Unides Podem no tenen garantit el suport dels seus socis. ERC, el PNB i EH Bildu ja han avançat que tractaran de modificar la reforma laboral en el tràmit parlamentari, ja que hi veuen mancances.

La reforma laboral pactada amb els agents socials després de nou mesos i mig de negociació "generalitza" el contracte indefinit i limita els contractes temporals a dos tipus: un d'estructural i un altre de formatiu. D'altra banda, l'acord també preveu fomentar el contracte del fix discontinu per a feines o activitats de temporada.

A més, segons l'acord, prevaldrà el conveni del sector per sobre del conveni de l'empresa. Aquest últim podrà regular l'elecció entre pagar o compensar les hores extra, l'horari i distribució del temps de feina, l'adaptació de la classificació professional i les mesures de conciliació familiar.

D'altra banda, es recupera el concepte d'ultraactivitat plena, de l'article 86 de l'Estatut dels Treballadors. Així, els convenis col·lectius es prorrogaran fins que n'hi hagi de nou, i la ultraactivitat no tindrà límits temporals. Amb la reforma del PP de 2012, es limitava a un any i, en cas de manca d'acord, el conveni se suspenia.

Un altre dels elements destacats de la reforma és que es potencien els ERTO en detriment dels acomiadaments col·lectius (ERO). Així, s'incorporen a la legislació ordinària l'ERTO per limitació i impediment -molt utilitzats durant la pandèmia-. Quan una empresa tingui vigent un ERTO, com ja passa ara, no es podran fer hores extra, ni subcontractacions ni nous contractes.

Negociació al Congrés

El govern espanyol haurà de buscar ara els suports necessaris per aprovar la reforma laboral a la cambra baixa i encara una nova etapa de negociació amb les formacions polítiques. L'executiu de Pedro Sánchez defensa que és una reforma "ambiciosa" i avisa que tombar-la implicaria el retorn a la de 2012 del PP. Una de les reivindicacions de socis prioritaris, com ERC o PNB, és la prevalença dels convenis autonòmics per sobre dels estatals.

Per introduir modificacions via esmena, el decret s'hauria de tramitar com a projecte de llei. El PSOE ja ha mostrat reticència a introduir-hi canvis substancials i la CEOE ha advertit que es retirarà de l'acord si hi ha modificacions. Pel que fa al PP, ja ha avançat que s'oposarà a la reforma laboral i que l'eliminarà si arriba a la Moncloa.