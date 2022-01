Habituals de les llistes dels més rics de Catalunya, la família Miquel es va assegurar tranquil·litat econòmica per diverses generacions i patrimoni important després de la venda de Miquel Alimentació al grup xinès Bright Food per 110 milions d’euros l’any 2015. Això, però, no va acabar amb l’esperit emprenedor de la nissaga i, per exemple, entre les noves generacions de la família s’hi troba Oscar Pierre Miquel. Net d’Amadeu Miquel, Pierre és el cofundador i director general de Glovo, una coneguda plataforma de repartiment de menjar a domicili que acaba de vendre la majoria de les seves accions a una multinacional alemanya (Delivery Hero). Oscar Pierre Miquel és fill d’Immaculada Miquel, neboda de l’ara traspassat Ramon Miquel Ballart.