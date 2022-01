No tothom pot dir que ha esquivat els efectes de la crisi de la covid-19 com ho ha fet Rieju, empresa automobilística capdavantera a Catalunya i amb seu a Figueres. Segons publica el diari Expansion, el balanç anual de la firma referent al 2020 situa els ingressos en 30,25 milions d’euros, un 20% més que el 2019, l’any de la precovid. En total, l’empresa va vendre en plena pandèmia 11.763 motocicletes, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior -quan se’n van vendre 11.824-. Per altra banda, els beneficis de la firma controlada per les famílies Riera Baró i Riera Tarrés van ser de 804.828 euros, mentre que en l’exercici anterior va ser de 952.318.

Aquestes xifres demostren que, a grans trets, la firma va capejar força bé de la pandèmia, tot i que des de Rieju reconeixen a l’últim informe de gestió -recollit pel mateix diari-les «dificultats» que han hagut de superar, mentre que paral·lelament conclou que, davant de «la gran caiguda general de vendes al sector, ens podem donar per satisfets». «Les vendes han estat molt incertes durant tot el període a causa de la pandèmia, així com dels canvis d’homologació, que passaven a la normativa Euro51 a partir de l’1 de gener de 2021, el que condicionava que no quedessin vehicles en estoc a finals d’any als concessionaris», subratlla l’empresa en el seu balanç anual.

Una de les causes d’aquests bons resultats són l’adquisició en plena pandèmia de 600 motos elèctriques -muntades a la fàbrica de l’Alt Empordà per part de Correus-, i la compra del negoci d’enduro de Torrot (que venia les motos sota la marca GasGas) abans de l’esclat de la covid-19. Aquesta operació, per valor d’uns 1,5 milions d’euros, va suposar que Rieju ampliés l’oferta amb models de gran cilindrada. Amb tot, la firma ven actualment set gammes de motocicletes: off road, supermotard, esportives, de carrer, fun, elèctriques i automàtiques. Les més comercialitzades són els ciclomotors de 50 centímetres cúbics.

Però val a dir que no tot han estat flors i violes per Rieju. Durant el 2020, arran del confinament obligat pel coronavirus, el fabricant de motos gironí va haver d’aturar-se gairebé del tot per la manca de peces que havien d’arribar del nord d’Itàlia. Per aquesta raó va haver de presentar un ERTO que va afectar 72 dels 76 treballadors de la plantilla. Després de donar la situació per salvada, el 2021 va arribar amb dues males notícies més: la mort de Jordi Riera Baró, exdirector de Rieju, a l’edat de 84 anys, i un incendi que va afectar tres naus de la fàbrica a Vilamalla i va cremar part del material de producció que hi havia a l’àrea de magatzem.