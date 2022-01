La pandèmia ha impulsat la construcció de cases a les comarques gironines i aquest 2022 se'n preveuen iniciar més d'un miler. Sobretot, a comarques com la Cerdanya, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà o la Selva. El president del Col·legi d'Aparelladors de Girona, Miquel Vendrell, ho atribueix directament a la covid-19, perquè arran del confinament, «la gent aposta per entorns més oberts i marxa de les conurbacions». En paral·lel, després de la sotragada, el sector remunta. L'any passat, a les comarques gironines es van acabar un 18% més d'habitatges nous (comptant cases i pisos). I no tan sols això, sinó que la xifra d'habitatges contractats -és a dir, els que ja tenen obra prevista- va arribar a doblar-se (passant dels 882 als 1.810).