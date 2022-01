El projecte Artgonòmic, creat per Alba Xiberta i que proposa crear una plataforma de venda online de material ergonòmic per a músics professionals, estudiants de música i artistes i que oferirà, a més, serveis d’assessorament i de fisioteràpia i rehabilitació especialitzada en lesions derivades de l’ús d’instruments musicals, va guanyar la setmana passada el Premi a l’Emprenedoria i a la Creativitat convocat per aGOe.

El jurat, integrat per membres d’aGOe, de la Universitat de Girona i de la Cambra de Comerç de Girona, va decidir concedir el segon premi al projecte ECHO Aviation, creat per un equip liderat per Daniel Campos i que pretén crear i comercialitzar un avió ultralleuger elèctric per a pilots en formació i que comporti un baix impacte ambiental i baix cost econòmic.

A més de la dotació econòmica (1.000 euros per a la guanyadora del primer premi i 500 euros per a l’equip guanyador del segon), els guardonats es beneficiaran del suport tècnic durant 12 mesos per tirar endavant els seus projectes. Aquest suport tècnic l’ofereix aGOe, una entitat que està integrada per professionals i exdirectius sèniors que de manera voluntària ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses.

Alba Xiberta , fisioterapeuta de professió, explica que el projecte Artgonòmic pretén aglutinar diversos serveis: la venda i lloguer de productes ergonòmics per a músics, la fisioteràpia i l’assessorament individualitat per prevenir lesions derivades de la utilització prolongada dels instruments musicals.