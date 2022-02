L'Oficina Local d'Habitatge d'Olot ha atès aquest passat 2021 un total de 27.606 persones, un 7,6% més que l'any anterior. En total, aquestes gestions han servit per destinar 1,2 milions d'euros en ajudes als veïns de la capital de la Garrotxa. A grans trets, les consultes sobre els ajuts al lloguer continuen sent les principals (11.642). Destaquen també les atencions, que els tècnics de l'oficina han portat a terme 1.951 per resoldre qüestions vinculades amb els pisos de lloguer o promocions d'habitatge de protecció oficial. Cal tenir en compte que el nombre d'atencions s'ha doblat en relació amb les que hi va haver fa deu anys.

També s'han fet 1.794 operacions amb llogaters i s'ha facilitat informació detallada a 885 propietaris que volien conèixer els avantatges o que ja en formen part de la Borsa d'Habitatges de l'Ajuntament d'Olot, així com 1.108 gestions d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge. D'altra banda, el passat 2021 es van signar vuit nous contractes a través de la Borsa d'Habitatge i se'n van supervisar 62 més. Avui dia, a Olot es gestiona un parc d'habitatge social de 215 immobles, 26 dels quals del mateix consistori, 43 de GUOSA, 70 els porta la Borsa d'Habitatge, 47 més provinents de cessions d'entitats bancàries i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, tres són cessions provinents de particulars, deu de la Xarxa d'Inclusió Social i setze de la mesa d'emergències, entre altres. Des de l'Ajuntament destaquen que aquest darrer any des de l'oficina han destinat 93.553,75 euros en ajudes com les subvencions per als propietaris d'habitatges desocupats que els posin a lloguer social; els ajuts per a la rehabilitació del nucli antic o ajuts per obres d'arranjament en interior de domicilis per persones grans. Paral·lelament, al llarg d'aquest 2021 l'Ajuntament d'Olot també ha fet els primers passos per impulsar «la promoció d'habitatge públic més important de la ciutat» amb els pisos de Sant Cristòfor, a més d'accions per combatre la discriminació d'accés en el lloguer i mobilitzar el parc d'habitatges buit.