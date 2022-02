El 62% dels directius espanyols preveu que el 2030 la majoria de les vendes de vehicles nous es faci ja per Internet. Aquest percentatge puja al 78% en el cas dels directius consultats a nivell global. Així, aconseguir una experiència digital fluida i sense complicacions serà un factor clau en l’elecció de compra dels clients, i és més important fins i tot que el mateix rendiment del vehicle, segons l’estudi Global Automotive Executive Survey 2021 (GAES 2021), realitzat per KPMG a tot el món a partir de les respostes dels executius de la indústria automobilística i de sectors adjacents.

Aquesta nova forma provocarà canvis als canals de venda, amb un important creixement de les vendes directes de vehicles nous per part dels fabricants, cosa que els obligarà a adquirir noves capacitats digitals, comercials i operatives. En aquest sentit, el 52% dels enquestats a Espanya en l’estudi considera que les seves companyies estan molt preparades per a la Indústria 4.0, i el 42% afirma que les tècniques de fabricació avançada, com el machine learning o la Intel·ligència Artificial seran la capacitat més important per al seu negoci en els anys vinents.

Perspectives de creixement

Els directius de la indústria de l’automoció espanyola confien veure un creixement de la rendibilitat del sector a mig termini. El 32% creu que això passarà en els propers cinc anys.

A escala global, les xifres canvien lleugerament i són una mica més optimistes. Així, el 53% dels enquestats de tot el món confia que la indústria de l’automòbil registrarà un creixement rendible en els propers cinc anys, davant del 38% que es mostra més desconfiat i opina que el sector es troba en un punt crític per al seu futur tant a curt com a mig i llarg termini.

Per als enquestats espanyols, un dels obstacles més grans per al desplegament del vehicle elèctric continua sent l’escassa disponibilitat d’infraestructures públiques de recàrrega, «la qual cosa provoca que Espanya estigui lluny de complir amb l’objectiu fixat pel Pacte Verd Europeu per al 2025 de disposar un milió de punts de recàrrega a tot Europa», adverteix Begoña Cristeto, sòcia responsable d’Automoció de KPMG a Espanya.

Màxim de 30 minuts

El 91% dels enquestats a Espanya considera que els usuaris estan disposats a esperar un màxim de 30 minuts per recarregar el 80% de les bateries dels vehicles elèctrics. Per tal de donar resposta a aquesta demanda, caldrà invertir tant en estacions de servei com en el desenvolupament de vehicles de recàrrega ràpida, per això alguns fabricants ja han tancat acords amb empreses d’energia per accelerar el desplegament d’infraestructures de recàrrega.

Pel que fa als preus, el 61% dels enquestats espanyols preveu que la paritat entre els preus del vehicle elèctric i del vehicle de combustió serà ja una realitat el 2030. A més, gairebé dos de cada tres (64%) assenyalen que el vehicle elèctric no es pot generalitzar sense subvencions i el 43% dels directius espanyols considera que tots els vehicles de bateria elèctrica haurien d’estar subvencionats amb independència del preu, una xifra que gairebé duplica la dada global (23%).

Els directius consultats preveuen grans canvis en el model de propietat dels vehicles. Així, un 74% dels enquestats a Espanya considera que el 2030 la subscripció a vehicles resultarà ja un model competitiu davant de la venda i lloguer tradicionals. En aquest sentit, un de cada tres directius espanyols considera que serien els fabricants els més ben posicionats per beneficiar-se del model de subscripció. D’altra banda, les dades generades pels vehicles i la seva explotació s’apunten com a nova via de negoci per als fabricants, especialment a través del sector assegurador.

El desenvolupament del vehicle autònom i connectat també obrirà noves vies de negoci, encara que això exigirà importants inversions per part del sector, cosa que veuen amb bons ulls el 23% dels enquestats.

Subministrament vulnerable

L’àmbit que genera més intranquil·litat entre els directius és la cadena de subministraments. Els enquestats manifesten la seva preocupació per la disponibilitat, el preu de les primeres matèries i mercaderies i la mà d’obra (68%). Si es manté aquesta tendència, són molts els proveïdors que veurien en risc la continuïtat de la seva activitat.

Els directius es mostren disposats a exercir un control més gran sobre les seves cadenes de subministrament. A Espanya, solucions com l’aprovisionament directe, l’acumulació d’inventari o la relocalització de la producció ocuparan un lloc destacat entre les estratègies de les empreses d’automoció. Segons Begoña Cristeto, «la cooperació i l’assumpció de riscos compartits, la integració de noves capacitats, la flexibilitat i l’establiment d’una relació fluida amb el client, basada en la confiança, seran indispensables per tenir èxit en aquest nou entorn».

Pel que fa a l’escassetat de mà d’obra, el 43% dels directius espanyols expressa la seva inquietud i preocupació en l’enquesta, una percepció més moderada que al conjunt global (55%). A mesura que la indústria espanyola vagi incorporant models elèctrics, que requereixen mà d’obra especialitzada, és previsible que la percepció sobre l’impacte de l’escassetat de professionals en el negoci augmenti. Per aquest motiu, els entrevistats veuen necessari que les companyies del sector s’anticipin i engeguin estratègies d’atracció i captació de talent per desenvolupar noves activitats associades a les noves tecnologies que es presenten.

KPMG va realitzar una enquesta global a 1.118 executius del sector de l’automoció i les indústries adjacents l’agost del 2021, inclosos 372 consellers delegats, 325 alts directius, responsable d’unitats de negoci, departaments i gerents.