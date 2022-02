La ciutat de Girona és la quarta capital de província on més va créixer el preu acumulatiu de l’habitatge en venda entre el 2016 i el 2021, segons l’estudi de Fotocasa «Variació acumulativa de la vivenda a Espanya e 2021». L’informe, que es basa en els preus de l’habitatge en venda del mes de desembre dels últims setze anys de l’Índex Immobiliari Fotocasa, calcula que els preus van incrementar a Girona un 37%, el quart registre més alt d’un capital provincial, només per darrere de Palma de Mallorca (48%), Màlaga capital (46%) i Madrid capital (39%).

En quarta posició, ja hi trobem Girona, que l’acompanyen en el rànquing València capital (32%), Vitòria – Gasteiz (30%), Donostia – Sant Sebastià (29%), Las Palmas de Gran Canaria (29%), Pamplona / Iruña (27%) i Cadis capital (24%). Tanmateix, també hi ha algunes demarcacions on hi va haver descensos acumulatius en el preu entre 2016 i 2021: Terol capital (-8,2%), Jaén capital (-5,7%), Zamora capital (-5,5%), Sòria capital (-4,9%), Àvila capital (-1,1%) i Ciudad Real capital (-0,3%), segons aquestes dades.

Dinàmica ascendent

El preu acumulatiu de l’habitatge en venda ha pujat a Espanya un 16% en 5 anys (respecte a 2016) i un 1,7% en un any (respecte a 2020.

No obstant això, aquest últim preu de l’habitatge marca el descens d’un -10% en 10 anys (respecte a 2011) i d’un -34% en 15 anys (respecte a 2006).

«Efectivament les dades ens indiquen que el preu de l’habitatge de segona mà s’ha incrementat en l’últim lustre, però contràriament a la percepció popular no ho ha fet de manera tan elevada com s’estima entre la ciutadania, en presentar un 16% de pujada acumulativa a nivell nacional», explica María Matos, directora d’Estudis i Portaveu de Fotocasa. També apunta que cal tenir en compte el preu està un 35% per sota dels màxims que es van aconseguir en la bombolla de 2007. No obstant això, «hi ha excepcions que sí han sofert aquest encariment de l’habitatge fortament, han estat les balears, seguits dels madrilenys, els canaris i els catalans, que en tan sols 5 anys han patit augments d’entre el 45% i el 22%», afegeix.

Analitzant els preus que es pagaven per un habitatge en venda el 2016, el preu mitjà del metre quadrat de l’habitatge s’ha incrementat un 16% a Espanya (de 1.649 euros/m² al desembre de 2016, als 1.907 euros/m² al desembre de 2021). Així, els espanyols fa 5 anys (2016) havien de pagar per la venda d’un habitatge de 80 m² una mitjana de 131.950 euros, enfront dels 152.579 euros que es paga com a mitjana a Espanya en 2021.

A nivell de comunitats autònomes, destaquen les Illes Balears i la Comunitat de Madrid, totes dues per sobre el 40% d’increment.