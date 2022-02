Escollir una bona operadora de fibra òptica, telefonia fixa i mòbil es essencial per obtenir el millor servei i estalviar-se molts mals de cap. El mercat compta avui en dia amb una gran quantitat d’aquestes, però cal tenir present alguns factors abans de seleccionar la millor opció. La cobertura, el servei de fibra òptica, les tarifes, les clàusules de permanència i el servei tècnic, a més de la proximitat i el km 0, són alguns d’aquests aspectes fonamentals que més cerquen els usuaris.

Avui en dia, Internet juga un paper fonamental en les nostres vides. L’utilitzem per treballar, per visualitzar continguts audiovisuals, per llegir les noticies i pràcticament per a qualsevol situació quotidiana. La velocitat s’ha tornat en un dels factors més importants i la fibra òptica, que s’ha estès per gairebé tota la geografia de Catalunya, ha revolucionat el sector.

A Catalunya fa 10 anys que va néixer Goufone, l’operadora “de casa nostra” amb capital 100% català, i que compta amb la seva pròpia xarxa de fibra òptica amb més 4.000 quilòmetres instal·lats. La companyia, que va començar portant Internet a les masies d’Osona, ja està present a Girona i a més de 200 poblacions de tota Catalunya.

Per què escollir Goufone?

Escollir Goufone és apostar per un servei de km 0 i amb l’usuari com a eix central de la seva essència. Marc Mundó, Albert Boix i Joan Gaudes, els seus fundadors, sempre han tingut clara la seva vocació de “donar servei al territori” i arribar on la resta d’operadores no ho fan. En aquest sentit, què fa única l’oferta de Goufone? Principalment són tres factors:

Sense permanència: Un dels mals de cap més tradicionals a l’hora d’escollir una companyia. En el cas de Goufone, l’objectiu és que l’usuari hi estigui perquè vol, no per obligació. “No creiem en la permanència. Pots marxar quan vulguis”, asseguren des de l’operadora.

Un dels mals de cap més tradicionals a l’hora d’escollir una companyia. En el cas de Goufone, l’objectiu és que l’usuari hi estigui perquè vol, no per obligació. “No creiem en la permanència. Pots marxar quan vulguis”, asseguren des de l’operadora. Flexibilitat: Cada usuari té una necessitat diferent. L’aposta de Goufone és oferir als seus clients allò que necessiten.

Cada usuari té una necessitat diferent. L’aposta de Goufone és oferir als seus clients allò que necessiten. Servei i proximitat personal: Ser “l’operadora de casa nostra” només ho pot fer amb la proximitat. El seu servei és de quilòmetre zero i de proximitat amb els veïns i veïnes i el teixit associatiu. En aquest sentit, Goufone compta amb un decàleg de 10 compromisos que els diferencien d’altres operadores.

Què ofereix Goufone?

L’operadora ofereix actualment Internet amb la seva pròpia xarxa de fibra òptica, telefonia mòbil i fixa i, també, un servei d’energia d’origen 100% renovable i amb un preu més just. El fet de comptar amb la seva pròpia xarxa de fibra òptica els aporta beneficis com una millor resposta a l’hora d’atendre incidències o avaries, donar servei a empreses i poder arribar on altres no ho fan, senya d’identitat de la casa.

El seu servei de fibra òptica ofereix una de les connexions més ràpides, especialment pel que fa a la navegació i la descarrega, dos dels elements que més cerquen els usuaris a l’actualitat. La seva telefonia fixa utilitza VeuIP, la telefonia a través d’Internet que ofereix trucades d’alta qualitat i sense cost e l’establiment de trucada ni quota de línia. I el seu servei de telefonia mòbil compta amb unes tarifes assequibles, amb trucades il·limitades, ‘Roaming’ gratuït a la zona de la Unió Europea i un bon servei de dades.

Goufone segueix creixent a Girona

L’operadora ja dona servei a 73 municipis de Girona i preveu arribar a 15 municipis més de la província al llarg d’aquest any. En total, ja ha desplegat més de 1.000 km de fibra òptica pròpia a Girona, des de municipis i ciutats fins a les zones més disseminades del Gironès, l’Alt i Baix Empordà i la Selva. Enguany, també, s’acabarà amb el desplegament complet a Roses i a Girona ciutat.

Un total de 125.000 llars de Girona ja han apostat pel servei de Goufone. Per tal de mantenir la seva filosofia d’oferir un servei de km 0, l’operadora ha obert una nova botiga a Girona. Situada al número 24 del carrer Migdia, a l'espai s'oferirà tracte personalitzat i proper a tothom que estigui interessat en apostar pel seu servei.