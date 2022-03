Les exportacions de les càrnies gironines s'han ensorrat al gener i han arribat a caure fins a un 64% per la frenada de vendes de porcí a la Xina. Durant el primer mes del 2022, el clúster de la demarcació ha exportat carn per valor de 55,4 milions d'euros (MEUR). És una diferència substancial en comparació amb el gener de l'any passat, quan la xifra de vendes a mercats exteriors va ser de 152,83 MEUR. De retruc, el pes que tenen les càrnies es trasllada al global de les exportacions gironines, que tanquen el gener amb un descens del 6,8% i se situen en 434,5 MEUR. El contrapunt a aquesta situació el posa el sector químic (dins el qual hi ha les farmacèutiques). Perquè durant el gener les seves indústries han crescut un 25% en exportacions.

Mal inici d'any per a les exportacions gironines. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant el gener les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 434,5 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 6,8% en comparació amb el gener del 2021. L'explicació d'aquesta davallada es troba en l'agroalimentari, un dels sectors que és motor de l'economia gironina i el que tradicionalment concentra més volum d'exportació. Durant el gener, les vendes a l'exterior de les seves empreses han continuat caient. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, ho han fet fins a un 43% (situant-se en 122,2 MEUR). I dins l'agroalimentari, aquell clúster que decanta clarament la balança és el carni. Ja fa mesos que les exportacions de les seves empreses van a la baixa, arrossegades pel fre en la compra de porcí per part de la Xina i l'enduriment de controls a les seves duanes. Però aquest gener, les càrnies gironines registren un descens històric. Les seves exportacions arriben a caure fins a un 64%, passant dels 152,83 MEUR del gener del 2021 als 55,4 MEUR d'aquest 2022. Dels primers llocs al 14è Les dades de vendes cap al gegant asiàtic, de fet, ja parlen per elles mateixes. I expliquen amb claredat aquesta davallada. El gener del 2021, les empreses de la demarcació van enviar productes per valor de 86,16 MEUR cap a la Xina; aquest gener del 2022, però, aquest valor ha baixat fins tan sols 6,9 MEUR. I de retruc, la Xina ha caigut dels primers llocs en el rànquing de països de les exportacions gironines. Ara, el gegant asiàtic es troba al catorzè lloc de la llista, per darrere de mercats com Turquia, els Estats Units, Romania o Àustria. Si s'analitzen els destins, els països de la Unió Europea continuen ocupant els primers llocs. França, per proximitat, és el primer (al gener s'hi ha exportat producte per valor de 129,85 MEUR). Des d'aquí i fins arribar a Turquia -que ocupa el desè lloc- el llistat inclou Itàlia, Alemanya, Portugal, Polònia, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i els Països Baixos. Les químiques, el contrapunt El contrapunt al descens que han viscut les exportacions gironines aquest gener el posen les químiques. En volum d'exportació, les indústries d'aquest sector -dins el qual hi ha les farmacèutiques- ocupen el segon lloc de la llista, per darrere l'agroalimentari. Durant el gener, les químiques gironines han fet exportacions per valor de 101 MEUR. En comparació amb el mateix mes del 2021, la diferència és notable. I en aquest cas, en positiu. Perquè les vendes del sector a l'exterior han arribat a créixer un 25,4%. L'estadística també permet veure que els fabricants de maquinària, el tercer sector motor de l'economia gironina, comencen el 2022 a la baixa. Perquè dels 40,6 MEUR que van exportar el gener de l'any passat, ara han passat als 34,1 MEUR.