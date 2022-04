La multinacional francesa B&Co Working Place ha obert a Girona un nou espai de coworking de més de 1.800 metres quadrats ubicat a la carretera de Santa Coloma, número 99, a l’edifici de l’antiga seu de l’empresa Citylift. Es tracta del coworking més gran de Girona que uneix a un mateix espai oficines, espais flexibles, gimnàs, cuina i espais oberts on relaxar-se i zona d’auditori.

Segons va assegurar l’empresa en un comunicat, «la flexibilitat d’aquests espais i especialment la seva capacitat d’adaptació a la nova realitat després de la pandèmia es posicionen al punt de mira de pimes i startups, que veuen aquest tipus de centres una oportunitat per adaptar-se al format híbrid amb què a més poder estalviar diners».

L’espai disposa de 31 oficines i 38 posicions de coworking. A banda dels llocs de treball, compta amb un gimnàs, una cuina, espais oberts on relaxar-se i zones com la sala de reunions, l’auditori i una zona exterior on poder fer diferents tipus d’esdeveniments. Segons la firma, les instal·lacions estan concebudes per ser centres de treball «híbrid i flexibles, en un espai innovador, agradable i acollidor on s’ha prestat atenció especial a la decoració».

El nou centre d’oficines i coworking B&Co Working Place arriba a Girona després d’haver obert més de 14 espais en diferents ciutats franceses. El nou centre facilitarà a les empreses de la província i rodalies l’adaptació a la nova era del treball híbrid. Aquest model de treball permet a freelancers, professionals que teletreballen, startups, pimes i empreses amb una estructura més gran gaudir de la comoditat de treballar a casa com de la riquesa social de treballar a una empresa.

A més, amb l’objectiu de facilitar la vida als diferents empresaris i treballadors, B&Co comptarà amb diferents serveis que també podran gaudir d’aquells que no siguin usuaris de l’espai, com és el cas del servei de fisioteràpia o classes de ioga, entre d’altres.

En aquest sentit, la multinacional, dirigida per l’empresari Nordine El ouachmi, defensa que els coworking ofereixen una sèrie de beneficis per a empresaris i treballadors. Per exemple, potencia la xarxa de contactes (networking) i permet reduir costos, ja que «el lloguer d’una oficina suposa certes despeses extra com ara subministraments, Wi-Fi o servei de neteja». També assegura que millora la imatge professional, ofereix uns espais als quals pots accedir cada dia a tothora i amb la possibilitat de flexibilitzar els horaris: «En un coworking es genera un clima de treball que és difícil de crear a casa teva, ja que no existeixen les distraccions i treballes envoltat d’altres empresaris que t’inspiraran i et motivaran per ser la teva millor versió».

Quatre dècades

Si bé aquest és el més gran fins a la data, Girona ja compta amb diversos locals de coworking. Arreu d’Espanya aquesta modalitat suma més de 800.000 metres quadrats d’espais, concentrats sobretot en els nuclis urbans de Madrid i Barcelona però que a poc a poc es va estenent en altres ciutats. «Ens hem convertit en el 4t país del món més atractiu per a treballar en coworking», destac David Vega, CEO de Lexington.

Aquesta companyia, especialitzada en espais de treball flexibles, compleix 40 anys i va ser l’encarregada de portar a Espanya aquest model americà allà per 1981, any en què va obrir el primer espai flexible en el Passeig de la Castellana de Madrid, segons informa Lidia Álvarez Vellido.