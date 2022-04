Catalunya va exportar productes per 7.389,7 milions d'euros durant el mes de febrer, un 16,3% més en comparació al mateix període de l'any passat. La xifra suposa registrar un nou màxim històric –és el millor febrer de la sèrie- i millorar en un 16,9% les vendes respecte al gener, segons les últimes dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Catalunya es manté com la comunitat que més vendes va generar al conjunt de l'Estat –un 24,7% del total- i el segon territori que més va contribuir al creixement de les exportacions, només per darrere de Madrid. Pel que fa a l'Estat, les vendes a l'estranger es van incrementar un 27,1% en termes interanuals, fins als 29.920,3 milions d'euros.

Per demarcacions, Barcelona es manté al capdavant del país pel que fa a vendes en termes absoluts. Durant el mes de febrer, les comarques centrals i metropolitanes van exportar productes per 5.765,5 milions d'euros, un 15,8% més que l'exercici anterior. A continuació apareixen Tarragona, amb vendes per 833 milions d'euros (+20,9%), i Girona, amb vendes per 596,3 milions d'euros (+13,2%). Pel que fa a les comarques de Ponent, les exportacions van sumar 194,8 milions d'euros, un 25% més en termes interanuals.

Per sectors, el químic també continua com a principal impulsor de les vendes, amb un creixement del 26,1% respecte a l'any passat i 2.347,3 milions d'euros facturats. Els béns d'equip es mantenen com el segon sector més rellevant a l'estranger, amb 1.133,4 milions d'euros en vendes (+4,2%), mentre que l'alimentació tanca el podi amb unes exportacions de 1.039,6 milions d'euros (+12,7%).

En l'acumulat de l'any –gener i febrer-, les exportacions catalanes sumen 13.713,2 milions d'euros, el que suposa un increment del 18,2% en comparació amb els dos primers mesos de l'exercici anterior.

Importacions a l'alça

A banda del creixement de les exportacions, les compres de productes procedents de l'estranger també es van incrementar. A Catalunya, les importacions durant el mes de febrer van arribar als 8.780,3 milions d'euros, un 25,8% més en termes interanuals i un 11,5% més en comparació amb el gener.

Així, el saldo comercial a Catalunya –diferència entre exportacions i importacions- es manté deficitari, amb una diferència de 630,1 milions d'euros.

Dades a l'Estat

Al conjunt de l'estat espanyol, les exportacions van incrementar-se un 27,1% al febrer, fins als 29.920,3 milions d'euros. Per altra banda, les importacions es van disparar un 38,8%, assolint als 34.172,2 milions d'euros.

A l'Estat, el saldo comercial també és negatiu, tancant el mes de febrer amb un dèficit de 1.081,8 milions d'euros.