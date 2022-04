Un gironí ha de destinar el sou brut íntegre de 7,3 anys per pagar el seu habitatge. Així ho ha calculat el portal immobiliari Fotocasa en un estudi que situa els habitants de la província com els segons de Catalunya després dels de Barcelona que més temps i diners han de dedicar a pagar l’import de les seves llars.

Fotocasa ha elaborat aquest estudi agafant els salaris mitjans existents a la província segons la plataforma d’ocupació Infojobs corresponents al 2021, i comparant-los amb el preu mitjà de l’habitatge. L’any passat a Girona el sou mitjà va ser de 23.160 euros, mentre que un habitatge de 80 metres quadrats va costar de mitjana 169.786 euros.

Els 7,3 anys íntegres d’espera col·loquen Girona a la part alta del rànquing de províncies espanyoles amb el temps més elevat. Encapçalen la llista les Illes Balears (9,8 anys), seguida per Guipúscoa (9,6 anys), Madrid (9,4 anys), Barcelona (9,4 anys), Biscaia (9 anys), Màlaga (8,4 anys), Àlaba (8,2 anys). Per darrere de Girona hi ha províncies com Pontevedra (6,9 anys), Cantàbria (6,5 anys). A Tarragona el temps és de 5,3 anys, i Lleida de 4,1 anys. La mitjana més baixa és a Ciudad Real amb 3,9 anys sencers.

L’estudi constata igualment que la rebaixa dels salaris a Espanya després de la pandèmia ha allargat el temps necessari per pagar els habitatges. L’estudi apunta al fet que a Espanya són necessaris una mitjana de 6,2 anys per a pagar la hipoteca, temps per sota de la mitjana gironina.

Tot i això, el temps elevat de Barcelona dispara el del conjunt de Catalunya fins als 8,2 anys de mitjana. En aquest sentit, durant el 2021 a Catalunya els sous van descendir una mitjana de l’1,5% mentre que el preu de l’habitatge de segona mà va pujar un 2,6%. El 2021 el preu de l’habitatge en venda a Catalunya va tancar amb un increment anual del 2,6% i va situar el preu al desembre en 2.544 euros/m². Els analistes de Fotocasa apunten al fet que, de mitjana, el temps per a pagar un habitatge ha augmentat en dos mesos en l’últim any, i que «la pujada dels preus de l’habitatge continuarà el 2022».

Encariment general

En un sector en el qual les mitjanes reflecteixen més tendències que realitats, l’estudi de Fotocasa apunta al fet que l’accés a l’habitatge en propietat tendeix a ser més difícil a Espanya a conseqüència d’un increment de preus de venda i la paral·lela caiguda de salaris.

L’espanyol mitjà haurà de dedicar íntegrament el sou brut de 6,2 anys (74 mesos) al pagament de la hipoteca del seu habitatge comprat el 2021, davant dels 6 anys (72 mesos) que pagava el 2020, segons l’estudi.

El 2021 el preu de l’habitatge en venda a Espanya va tancar amb un increment anual de l’1,7% i va situar el preu al desembre en 1.907 euros el metre quadrat. Això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà d’Espanya registrat per InfoJobs, que el 2021 era de 24.555 euros (2.046 euros bruts mensuals si ho dividim en 12 pagues); els espanyols haurien de dedicar 6,2 anys del seu salari (74 mesos) al pagament de la hipoteca d’un habitatge de 80 metres.

Dos anys després de començar oficialment la pandèmia, 14 comunitats autònomes han vist incrementar el temps del pagament d’una hipoteca, mentre que, en tan sols dues d’elles, Astúries i Navarra, el temps disminueix.