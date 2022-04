La inestabilitat econòmica i les incerteses sobre l’evolució dels tipus d’interès no ha frenat les bones perspectives per al sector immobiliari en els propers mesos. La inflació i una pujada cada vegada més possible dels tipus d’interès, que el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, no ha descartat que es pugui produir al mes de juliol, encara no han frenat les perspectives d’activitat per als venedors d’habitatges.

Un estudi de la consultora Deloitte confirma les sensacions dels professionals del sector. La consultora va presentar la setmana passada el balanç del 2021, en què constata que es van fer un 47% més d’operacions l’any passat a Catalunya, amb un increment mitjà dels preus de l’1,7% fins a assolir els 2.265 euros el metre quadrat. Els volums d’inversió en primer habitatge es van situar, segons el mateix estudi, en prop dels 3.000 milions d’euros, gairebé 850 milions més que en l’exercici de 2019. El president de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), Vicenç Hernández, destaca la reactivació del mercat de l’habitatge a Barcelona després de la pandèmia i augura que la tendència es mantindrà, malgrat el context inflacionista i una pujada eventual dels tipus d’interès: «La inversió immobiliària és la que ofereix una rendibilitat millor en comparació amb altres alternatives d’inversió, i el conflicte bèl·lic a Ucraïna també afavoreix aquest mercat. Aquests efectes positius acabaran compensant el risc de la inflació o de l’augment de tipus», assenyala. Hernández admet que l’encariment dels materials de construcció pot provocar en els propers mesos una pujada de preus de l’habitatge, encara que no creu que passi de manera immediata i, en tot cas, no afectarà el valor global que ha adquirit l’immobiliari com a sector refugi. Més increment en el lloguer Alhora, apunta que es veurà un increment del pes de l’habitatge de lloguer sobre el de propietat, de manera que s’acostarà a la mitjana europea, en què té més presència l’arrendament que a Espanya. Respecte del risc per la inseguretat jurídica de la regulació dels lloguers, Hernández assegura que el mercat ja ha descomptat els canvis legislatius i que hi ha un convenciment generalitzat que el control de rendes no tirarà endavant. Per la seva banda, el responsable de Real Estate de Deloitte, Alberto Valls, també es mostra confiat que la guerra d’Ucraïna, els problemes de subministraments i l’encariment de les matèries primeres no afectaran la tendència positiva a l’alça del mercat immobiliari a Catalunya i a Espanya. Tot i això, sí que vaticina un increment dels preus de l’habitatge el segon semestre de l’any a causa de l’increment que han registrat els costos de producció.