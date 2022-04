El Sabadell va guanyar 213 milions d’euros entre el gener i el març, un 191,9% més que els 73 milions del mateix període del 2021. L’augment del benefici va ser provocat per l’alça dels ingressos impulsada per la seva filial britànica TSB, la baixada de les despeses després de l’ERO de l’any passat, i el fort descens de les provisions per fer front a pèrdues. Les accions van pujar ahir un 1,18%.

Els ingressos bàsics del banc van créixer un 3%, als 858 milions, gràcies a la més gran concessió d’hipoteques del TSB, que va afavorir que la cartera de crèdit del grup creixés un 2,9%. Sense la divisió britànica, els ingressos haurien caigut un 1,7% perquè encara no s’han beneficiat de l’alça de l’euríbor, cosa que el banc preveu que passi a partir del juny pel termini en què triguen a repreciar-se les hipoteques. Per part seva, l’ERO i el control dels costos generals van afavorir una reducció de les despeses d’explotació notable, del 7,8%. El seu conseller delegat, César González Bueno, va ratificar ahir el seu objectiu de reduir les despeses en 110 milions aquest any davant del passat, però també va reiterar que no preveu «cap reducció significativa» addicional de plantilla.