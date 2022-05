El sector de l’automoció està immers en un gran procés de canvi. La baixada sostinguda de les vendes de vehicles nous està obligant els concessionaris a reinventar-se per seguir sent competitius. Uns dels nous reptes que hi ha sobre la taula son la digitalització i la intenció que els fabricants venguin els seus vehicles de manera directa.

A principis d’any, un estudi fet per la conultora KPMG constatava que el 62% dels directius espanyols preveia que el 2030 la majoria de vendes de vehicles nous ja es faria per internet.

L’informe augurava també canvis en els canals de venda, amb un important creixement de les vendes directes de vehicles nous per part dels fabricants, un fet que els obligaria a adquirir noves capacitats digitals, comercials i operatives. En aquest sentit, el 52% dels enquestats a Espanya en l’estudi considera que les seves companyies estan molt preparades per la Indústria 4.0, i el 42% afirma que les tècniques de fabricació avançada, com el machine learning o la Intel·ligència Artificial, seran la capacitat més important per al seu negoci en els pròxims anys.

La també consultora EY destaca, però, el paper que poden jugar les distribuïdores en aquest context digital. El soci d’EY Espanya responsable de Ciberseguretat a Catalunya, Xavier Ferré, assegura que les interaccions personals als concessionaris «seguiran sent clau per recopilar informació útil sobre els clients». En aquest sentit, assegura que «la compra d’un vehicle per internet segueix sent una incògnita per molts usuaris pel que fa a les seves habilitats i coneixements tècnics».

Tot i això, reconeix que «tot i que els compradors de cotxes encara no estan preparats per un procés de compra totalment online, algunes àrees de l’àmbit digital ja estan guanyant terreny». Per exemple, pel que fa a l’obtenció de la informació, un aspecte que pot condicionar el paper dels distribuïdors. Ferré és clar en la importància del tracte humà: «La majoria dels compradors de cotxes enquestats a tot el món continua volent interactuar amb una persona real -un representant del concessionari, un familiar o un amic- a l’hora de recaptar informació per a la seva compra. A més, el 61% vol una prova de conducció, mentre que el 50% vol experimentar el vehicle ‘amb les mans’».

Per subscripció

Els directius consultats per l’estudi de KPMG, provinents de tot el sector de l’automoció, van preveure grans canvis en el model de propietat dels vehicles. Així, un 74% dels enquestats a Espanya considera que el 2030 la subscripció a vehicles resultarà ja un model competitiu enfront de la venda i lloguer tradicionals. En aquest sentit, un de cada tres directius espanyols creu que serien els fabricants els millor posicionats per beneficiar-se del model de subscripció.