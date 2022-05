La venda de cotxes de segona mà va tancar un mal abril a les comarques gironines, amb una baixada de vendes del 17% respecte el mateix mes de l’any passat. Segons l’informe mensual de Fecavem, els concessionaris de la província van comercialitzar 2.406 vehicles d’ocasió, una xifra inferior a la de l’abril passat que frena el bon inici d’any i constata la caiguda de les vendes aquest 2022. Durant els quatre primers mesos de l’any, Girona va posar en circulació 10.677 vehicles usats, 332 menys que en el mateix període del 2021, un temps marcat encara pels efectes de la pandèmia.

Segons Fecavem, el mercat de l’automoció pateix, com altres sectors d’activitat, «la profunditat de la crisi produïda bàsicament per la manca de components, en especial els microxips, la invasió d’Ucraïna que ha generat encara més incertesa i volatilitat al mercat, la pujada dels carburants i subministres, la vaga del transport i una pujada de l’IPC rècord». El canvi de tendència també es va produir al conjunt de Catalunya, on les transferències d’automòbils de turismes d’ocasió a l’abril van baixar un 7,57%, arribant als 21.661 turismes.