Urbinium xifra en 10 milions la inversió en establiments comercials a Girona aquest any

Urbinium ha constatat una gran dinamisme del sector empresarial a l’àrea urbana de Girona durant el primer trimestre. La consultora immobiliària gironina ha xifrat en 10 milions d’euros les inversions que han fet les empreses que assessora en l’obertura de nous negocis o en l’ampliació i reforma dels ja existents. Restaurants, gimnasos, oficines o locals d’oci són algunes de les activitats que Urbinium ha ajudat a tirar endavant en aquest inici del 2022. La firma assegura que aquestes inversions han permès generar fins a 203 llocs de feina de gener a març.

D’aquests 10 milions d’euros, 5 milions corresponen a inversions per obertures de nous locals, que han permès donar feina a 137 persones. Els 5 milions restants corresponen a la resta d’activitats empresarials, com ara oficines, solars i vendes de locals.

Entre les noves obertures que ha gestionat Urbinium aquest any destaca l’ampliació del «hub» ciclista Eat Sleep Cycle de la plaça Catalunya, un punt de trobada per a ciclistes que és a la vegada cafeteria i punt de venda i lloguer de bicicletes i de serveis relacionats amb aquest vehicle.

Els promotors han consolidat el projecte malgrat els efectes de la pandèmia, quan el negoci va decaure un 85% per la manca de públic estranger durant el 2020. «Hem après que volem centrar tot el nostre esforç en el mercat local», asseguraven els impulsors en un vídeo per una campanya de micromecenatge impulsada fa un any. La proliferació de locals relacionats amb el turisme ha rebut la benedicció de l’Ajuntament de Girona, que va considerar una «bona notícia» que a Girona s’obrin aquest tipus d’establiments.

Urbinium ha detectat un augment dels negocis relacionats amb el sector de l’esport i el benestar a Girona en els darrers mesos. La consultora ha gestionat l’arribada de dues grans cadenes de fitness a nivell estatal: SynerGym al carrer Bonastruc de Porta 33 i el local d’entrenament Trib3 a la carretera Barcelona 40. Prova d’això, a banda de SynerGym i Trib3, és l’obertura recent del gimnàs Girona Activa al carrer de la Rutlla 17.

També ha detectat una proliferació d’activitats relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat. Una prova d’això és l’obertura al 58 de la Gran Via de Jaume I d’unes oficines de l’energètica Vilalta Greenergy, empresa fundada a la província de Lleida que es dedica a la venda d’energia renovable a preu de cost per a empreses i particulars.

Restauració

Però on Urbinium ha detectat un boom en els darrers mesos a la ciutat de Girona és en el sector de la restauració. A banda de la ja anunciada obertura de restaurants de la mà de xefs mediàtics com ara Marc Ribas i el seu local d’hamburgueseries de La Brutal del carrer de la Cort Reial, la consultora immobiliària ha ajudat a obrir la persiana a d’altres establiments, com ara La Tabarra, el nou local especialitzat en vins, cerveses i vermuts pertanyent als responsables del restaurant Mimolet que obrirà al carrer de la Força 4-5, on abans hi havia el restaurant Om. O també el Selva, una cafeteria al carrer Migdia 15 centrada en l’elaboració de cafès d’importació i brunch.

«Estem detectant un auge important de restaurants de gamma mitja (amb preus que oscil·len entre els 30 i els 50 euros), sobretot al centre de Girona», explicaven recentment fonts de la consultora.