Dues grans empreses a nivell mundial com Renault i McDonalds han anunciat la seva intenció de cessar la seva activitat a Rússia per la guerra d’Ucraïna. La indústria automobilística està patint en gran manera el conflicte bèl·lic iniciat el febrer. La gran majoria han optat per abandonar la seva activitat a Rússia mentre reajusten la seva producció a l’escassetat de components que haurien d’aportar proveïdors ucraïnesos. No obstant això, cap companyia s’ha vist tan afectada com el Grup Renault, amb AutoVAZ, la productora de Lada, operant a Rússia. Durant la presentació dels seus resultats comercials i econòmics del primer trimestre, la companyia francesa ja va explicar que estava estudiant què fer amb la seva participació majoritària, del 68%, en la signatura russa. Ara, segons informacions que arriben des de Rússia, hauria decidit vendre-la per un ruble, és a dir, per un cèntim d’euro.

Per la seva banda, el grup McDonalds va comunicar ahir que abandonarà el mercat rus i ha iniciat un procés per vendre el negoci en tot el país després de 30 anys d’activitat, segons va afirmar la companyia en un comunicat publicat per diversos mitjans als Estats Units. McDonalds va arribar a la Unió Soviètica gràcies a l’obertura promulgada per Mikhaïl Gorbatxov.