Els salaris i el preu de l'habitatge han crescut de manera desigual a Catalunya en els últims cinc anys. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi d'Infojobs i Fotocasa, que detalla que mentre que els sous s'han incrementat un 6,9%, l'habitatge ho ha fet un 21,7%.

De fet, l'informe indica que el 2021 els salaris van caure un 1,5% després de quatre anys d'ascensos, mentre que el preu de les llars va continuar pujant, un 2,6%. Per demarcacions, Tarragona és on van descendir més els sous durant el 2021 (3,2%), mentre va ascendir el preu de l'habitatge (4,6%). Girona és la demarcació on més es van encarir les llars, mentre que a Barcelona l'any passat van baixar tant els salaris com el preu dels pisos.

Amb tot, el document també avisa que en un context d'inflació, la bretxa entre salaris i habitatge "podria incrementar-se encara més".