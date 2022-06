Ceigrup Torrent API arriba als 50 anys d’història. L’empresa que va ser impulsada per Lluís Torrent l’any 1972 ha anat consolidant-se amb el pas del temps fins a consolidar-se dins el sector immobiliari i turístic. Per això, no va voler deixar passar l’oportunitat de celebrar aquest mig segle en actiu i va organitzar una trobada a l’hotel Sa Punta de la Platja de Pals. Allà, es van reunir més de 150 persones del món empresarial i lligades a la companyia. També hi va assistir Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme de la Costa Brava, i també Joan Martí, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

En aquest acte es va projectar un vídeo especial per aquest cinquantè aniversari. Les imatges, inèdites fins llavors, repassaven la trajectòria de l’empresa, que ha anat creixent amb el pas dels anys, i ho ha fet en paral·lel a l’evolució del turisme a la Costa Brava. A més, la companyia ha estat una de les promotores de la franquícia Ceigrup. Ara, és Esther Torrent, la filla de l’impulsor de Ceigrup Torrent API, la que està al capdavant del projecte. En els últims anys, a causa de la pandèmia, l’empresa s’ha hagut de reinventar, però «les noves tecnologies han estat molt importants per afrontar aquest darrer període», explicava torrent. Tot i així, destaca «un gran equip humà de gran vàlua personal i professional», continuava narrant. També afirmava que «l’empresa porta l’evolució del turisme a l’ADN» i que la línia que se segueix «és de sostenibilitat i eficiència»