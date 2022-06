Investigadors afirmen que els salaris poden trigar un any a adaptar-se a la inflació

L’ocupació ja supera els nivells previs al coronavirus, el PIB frega els estàndards d’abans de la crisi i els salaris han tornat a pujar amb la mateixa intensitat. La principal diferència és que la inflació és avui dia set vegades superior a la registrada en el període 2018-2019 i està devorant l’escàs poder adquisitiu recuperat pels treballadors espanyols abans d’haver de confinar-se. Així ho constata un informe publicat recentment per CaixaBank Research, que assenyala que les nòmines podrien trigar entre nou mesos i un any a començar a reaccionar de manera generalitzada a la inflació i registrar increments proporcionals –que no iguals- a aquesta.

L’IPC es troba actualment en el 8,3% interanual, en el seu major nivell dels últims 40 anys. No obstant això, el que avui dia és motiu de severa preocupació en llars i empreses no va començar a disparar les primeres alarmes fins el juliol del 2021, quan l’IPC va superar el 3% interanual i va començar a enfilar el seu Tourmalet fins als actuals nivells. Una alça de preus que té els seus ritmes i que, prenent com a referència el comportament d’anteriors escalades de l’IPC, pot trigar fins a un any a traslladar-se parcialment als salaris.

«Quant sol durar el període d’ajust?», es pregunten en un recent informe els investigadors de CaixaBank Research Javier García Arenas i Eduard Llorens Jimeno. «Mig any», és la resposta que troben realitzant un repàs a crisi de preus recents. «A partir de llavors, els salaris comencen a reaccionar davant un repunt de la inflació. I cal esperar entre nou mesos i un any des que augmenta la inflació perquè l’impacte sobre els salaris es pugui observar en tota la seva magnitud», afegeixen.

I quant pujaran els salaris davant l’actual inflació? La resposta a aquesta pregunta és menys precisa, encara que els autors de l’informe anticipen que històricament per cada punt que ha augmentat la inflació subjacent (la que no té en compte l’efecte de l’energia en el global de preus), els salaris han acabat pujant al cap d’un any 0,4 punts.

Realitzant un càlcul molt aproximatiu, la inflació subjacent segons l’INE ha augmentat en l’últim any un 4,4%, mentre que actualment els salaris per conveni col·lectiu estan creixent a un ritme del 2,4%, segons dades del Ministeri de Treball. És a dir, realitzant una regla de tres, d’aquí un any els sous podrien escalar fins al 4,1%.

Pèrdua de poder de compra

Depenent de com continuï evolucionant la inflació i com els seus efectes s’acabin traslladant als salaris, la realitat avui dia és que la gran majoria de treballadors estan perdent poder adquisitiu. Tant en el sector públic, on estan pujant lleugerament més els sous, com en el sector privat. CaixaBank Research ha utilitzat les dades anònimes dels seus clients i, tenint en compte les nòmines, ha elaborat un indicador propi de salaris.

Segons aquest, els sous estarien pujant al 2,2% de mitjana, un nivell semblant a l’increment mitjà registrat en el període precovid entre 2018 i 2019 i clarament superior al bienni pandèmic de 2020 i 2021.

En l’Administració les nòmines estan pujant una mica més (+2,4%) que en el sector privat (+2,1%). I, per sectors, les nòmines van avançar un 2,4% interanual en els serveis no turístics i un 2,1% en la indústria, mentre que van més endarrerits en la construcció (0,7%) o l’agricultura (0,7%).

I, per territoris, la recerca de l’economista Josep Mestres Domènech assenyala que en les regions del Llevant s’estan experimentant increments salarials superiors que en les del centre i nord-oest del país.

A Catalunya i la Comunitat Valenciana s’estan registrant majors avenços salarials (2,4% i 2,5%, respectivament), que a Astúries (1,6%), Cantàbria (1,8%) i Castella-la Manxa (1,8%). Els salaris a la Comunitat de Madrid estan creixent un 2,1%, en la línia de la mitjana espanyola.