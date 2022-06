Girona és la província catalana amb una taxa més alta de desnonaments

Els desnonaments a Girona han disminuït un 11,5% en el primer trimestre de 2022 respecte al mateix període de l’any passat. Segons l’últim informe del Consell General del Poder Judicial, a les comarques gironines hi ha hagut 322 llançaments entre el gener i març d’enguany. Tot i així, Girona continua sent, de llarg, la província catalana amb més incidència de desnonaments: 41 de cada 100.000 gironins han hagut de deixar els seu habitatge en el primer trimestre de 2022, una xifra molt més alta que la mitjana de Catalunya (31 de cada 100.000 habitants). Això significa que durant els tres primers mesos d’aquest any s’han desnonat entre tres i quatre famílies al dia, de mitjana les comarques gironines.

En tot cas, els números d’aquest any disminueixen pel que fa al mateix període de 2021, quan n’hi va haver 364. Entre gener i març d’aquest any hi ha hagut 322 expropiacions a Girona. El gran gruix correspon a gent que no pot pagar el lloguer, amb un total de 204, mentre que per procediments derivats de l’impagament de les hipoteques n’hi ha hagut 78. Les 40 restants corresponen a altres tipus de llançaments.

La llei contra els desnonaments després de l’esclat de la pandèmia el març de 2020 ha fet que la xifra d’habitatges expropiats disminuís. Això es veu reflectit en les dades d’anys anteriors. En els tres primers mesos de 2020, a Girona, hi va haver 399 desnonaments, mentre que en el mateix període el 2019 en van ser 510. Tanmateix, sí que va augmentar la xifra de llançaments realitzats en el global de l’any passat respecte el 2020 en el territori gironí. El 2021 en van ser 1502, mentre que el 2020 en van ser 977.

Per altra banda, Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments en el primer trimestre de 2022. Només en el territori català hi ha hagut 2.410 llançaments, el que representa un 21,7% del total de l’Estat. Si tot això es tradueix, significa que, de mitjana, en el global de Catalunya, hi ha un desnonament cada 55 minuts. La majoria s’han concentrat a la província de Barcelona (1.684) augmentant la xifra un 1,8% respecte al mateix període de l’any passat.

Després de Catalunya, les comunitats amb més desnonaments són el País Valencià (1.863), Andalusia (1.858) i Madrid (1.005). En el global de l’Estat, les xifres es mantenen, més o menys com l’any passat. Des de gener fins a març de 2022 hi ha hagut un total d’11.702 desnonaments, el que significa un increment del voltant de l’1% respecte al mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver 10.965.

Caldrà veure com evolucionen les xifres de desnonaments a Catalunya en els pròxims mesos, tenint en compte la llei antidesnonaments que es va aprovar al Parlament a finals de febrer. Aquesta llei recuperava mesures com ara que els grans propietaris estiguin obligats a fer lloguers socials a famílies vulnerables.

Els concursos de creditors creixen un 34,2% a les comarques gironines

Els concursos de creditors han crescut un 34,2% en el primer trimestre d’enguany respecte als números de l’any passat a les comarques gironines. El darrer informe elaborat pel Consell General del Poder Judicial exposa que, en total, s’han presentat 141 concursos entre gener i març, mentre que en el mateix període de l’any passat se’n van comptabilitzar 105. Aquest increment s’ha donat perquè les empreses han presentat un 77,5% més de demandes que l’any passat. I és que si entre gener i març de 2021 se’n van comptar 105, enguany la xifra s’ha disparat fins als 141. Per altra banda, els concursos de persones no empresàries manté les xifres amb relació al 2021 (56 el 2022 i 54 l’any passat). Pel que fa a Catalunya, s’han presentat un total de 1.538 concursos el que significa un creixement del 2,2% respecte al 2021. Per últim, a tot l’Estat se n’han comptabilitzat 5.312, un 7,8% més que l’any passat.