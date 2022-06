La cadena hotelera gironina, Med Playa, incorpora un nou hotel a la seva gestió. Es tracta de Vistamar, de tres estrelles i que està situat a la primera línia del mar, a l'Hospitalet del Camp (Tarragona). L'establiment, el cinquè que obra la companyia a la Costa Daurada, constarà de 82 habitacions.

Vistamar és el vint-i-tresè hotel gestionat per la companyia gironina, alguns d'ells, situats a la Costa Brava, Benidorm o, com en el cas de Vistamar, a la Costa Daurada. Però la cadena també s'ha estès per Europa i també té establiments a Bulgària i Bèlgica.