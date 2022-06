La Ryder Cup, un dels torneigs més importants de golf a escala mundial, podria celebrar-se al PGA de Caldes de Malavella l'any 2031. Tot això, tindria un gran impacte econòmic i un seria un reclam pel turisme de qualitat per les comarques gironines. Per això, el sector turístic i empresarial de les comarques de Girona ha unit forces per donar suport a la candidatura Costa Brava Barcelona per organitzar l'esdeveniment.

Les entiats que conformen aquest són suport són l'Associació de Càmpings de Girona, la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Taula Gironina de Turisme, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), la FOEG, Pimec Girona i la Cambra de Comerç de Girona. Aquests detallen que organitzar la Ryder Cup al PGA de Caldes generaria 150 llocs de treball addicionals, atrauria més de 270.000 visitants i tindria un impacte econòmic que superaria els 1.300 milions d'euros. La Ryder Cup és el tercer esdeveniment esportiu per excel·lència al món, per darrere els Jocs Olímpics i el Mundial de futbol. Per això les vuit organitzacions del sector turístic i empresarial de Girona manifesten el seu suport a la candidatura gironina de forma oberta. També demanen que el Govern mostri el mateix compromís perquè la candidatura per acollir aquesta competició que enfronta jugadors de golf d'Europa i els Estats Units sigui una realitat.