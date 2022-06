El sector dels cotxes de lloguer afronta un estiu amb escassetat de vehicles i amb més demanda que oferta, cosa que està elevant els preus mentre les companyies se les enginyen per buscar estratègies que els permetin ampliar el seu estoc.

Des de comprar vehicles utilitzats –fins i tot importats– fins a utilitzar cotxes amb una xifra de quilòmetres sensiblement superior a l’habitual, passant per oferir servei de lloguer de motos a les illes per compensar la falta de flota d’automòbils; les empreses s’estan obrint a tota mena de solucions per afrontar el període estival.

«No queda cap més opció que llogar cotxes amb més quilòmetres que abans. En una situació normal, haurien sigut venuts al concessionari, però com que no n’hi ha suficients per cobrir la demanda...», apunta a EFE el treballador d’una de les principals empreses del sector, que confirma que els preus estan «disparats».

«Estem llogant vehicles normals a 200 euros el dia, una bogeria. A l’estiu solen pujar els preus, però això d’aquest any està sent increïble», recalca.

Entre maig i setembre es concentra «més del 60% de la facturació global» del sector, explica igualment en declaracions a EFE el president de la Federació Nacional Empresarial de Lloguer de Vehicles amb i sense conductor (Feneval), Juan Luis Barahona, que precisa que el «pic de demanda» provoca que per a algunes companyies el percentatge pugui fins i tot superar el 70%.

«Serà un estiu amb una falta de cotxes important, i això repercutirà en l’experiència del turista», alerta Barahona, que recorda que ja el 2021 van faltar cotxes malgrat que llavors la recuperació del turisme va ser molt més tènue que aquest 2022.

En aquest sentit, recalca, «tenim molta més demanda que l’any passat i tanmateix comptem amb menys automòbils». Segons les seves dades, les empreses de ‘rent a car’ a Espanya solen oferir uns 820.000 vehicles per llogar normalment, mentre que aquest estiu la xifra rondarà el mig milió (un 40% menys).

D’acord amb un informe elaborat per la consultora DBK, el 2021 el sector va moure 1.150 milions d’euros –encara lluny dels 1.780 que facturava abans de la pandèmia– i estava compost per més de 2.000 empreses, el 93% de les quals eren pimes, tot i que els cinc primers operadors concentren el 56% del negoci.

DIFICULTATS PER DONAR SERVEI AL TURISTA

El negoci del lloguer de cotxes té una relació directa amb el turisme, per això la covid-19 va fer trontollar els fonaments del negoci i el va posar contra les cordes; de fet, un gegant global com Hertz va acabar per exemple en concurs de creditors.

«Les companyies van haver de vendre els cotxes per sobreviure», explica Barahona, que detalla, no obstant, que és habitual desprendre’s d’una part de la flota durant l’any per ajustar-se a la demanda.

La tornada dels turistes ha coincidit amb la crisi de semiconductors i els problemes dels fabricants de vehicles per produir, cosa que ha derivat en importants retards per entregar cotxes nous als clients.

D’acord amb el responsable patronal, les empreses del sector estan rebent menys vehicles nous perquè els fabricants estan prioritzant servir a particulars.

«Això ens ha agafat amb les companyies amb flotes més petites perquè en van vendre durant la pandèmia. Si hi sumes la pujada de costos, l’augment de preus dels tallers, que el preu dels cotxes nous també ha pujat...», resumeix Barahona, que parla d’un exercici difícil malgrat la millora del turisme.

També alerta que l’experiència del visitant estranger a Espanya pot empitjorar. «Passa molt a les illes, per exemple: si vols conèixer-les i no pots llogar, acabes havent de recórrer a un transport públic, que està desbordat. El cotxe de lloguer et dona llibertat per moure’t, cosa que ajuda també a distribuir la riquesa entre un poble i un altre».

EN EXPANSIÓ

«Un dels punts calents serà les Balears» per la falta de cotxes, corrobora a EFE la directora de Desenvolupament de Negoci de Record Go, Marta Martínez, que, no obstant, incideix que es tracta d’un problema «global i no exclusiu d’Espanya».

La companyia –una de les més importants a escala nacional, amb presència en la majoria d’aeroports i estacions de tren del país– està «fent de tot per aconseguir flota», i com a novetat ha llançat aquest any un servei de lloguer de motos com a manera de «diversificar».

En el seu cas, van optar per una posició «conservadora» durant la pandèmia: «Nosaltres vam preservar liquiditat i, malgrat tot, vam sobreviure», apunta Martínez, que reconeix que disposen de menys flota de la que voldrien per a aquest estiu, però tot i així serà «més variada i amb un preu mitjà més alt».

«Les perspectives que estudiem per a aquests mesos són molt bones, al final és un sector en què si hi ha més demanda i menys oferta, augmenten els preus i l’ocupació», remarca la directiva d’una empresa que també és present a Portugal i Grècia.