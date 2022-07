L'empresa garrotxina La Fageda es situa entre les cent millors companyies espanyoles pel que fa a la reputació corporativa, segons l'«Índex Mecro Empreses i Líders 2022», elaborat pel Monitor empresarial de reputació corporativa. En concret, la fundació es situa en el número vuitanta-quatre del rànquing.

La Fageda desenvolupa una activitat centrada en l'elaboració de iogurts i postres làctics i és una de les empreses més grans de la Garrotxa pel que fa a nombre de treballadors, però alhora és un centre especial de treball sense afany de lucre. El seu objectiu principal és millorar la qualitat de vida de persones amb trastorn mental, discapacitat intel·lectual i risc d'exclusió social a través del treball.

D'altra banda, Holaluz, empresa fundada pels gironins Carlota Pi i Ferran Nogué i el barceloní Oriol Vila, es situa en la posició noranta-set. La comercialitzadora d'energia enguany està consolidant el seu creixement gràcies a l'impuls del negoci solar, amb la campanya «La Revolució de les Teulades».

Les empreses líders

Les empreses líders en reputació corporativa segons Mecro són actualment Mercadona, Inditex, Grupo Social Once, Telefónica i Mapfre. Aquest rànquing és fruit de l'anàlisi de les més de 46.000 enquestes realitzades per l'entitat, a les quals s'uneixen 7 avaluacions i 25 fonts d'informació. Aquests resultats han estat verificats mitjançant una revisió independent, duta a terme per l'auditora KPMG.