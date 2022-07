Els habitatges de bancs són immobles que pertanyen a una entitat bancària i que han format part d'un procés d'execució hipotecària. Pot ser el cas d'una casa que ha estat embargada. La compra d'aquestes propietats presenta alguns avantatges a tenir en compte a l'hora d'adquirir una nova residència.

Per exemple, el preu d'aquesta mena d'habitatges acostuma a ser més econòmic, a més de tenir possibilitat d'un complet finançament. Així mateix, el procés de compra compta amb possibilitats com a terminis flexibles d'amortització de la hipoteca o l'estalvi dels costos del tràmit de taxació. Les persones interessades en la compra d'aquesta mena d'immobles també evitaran qualsevol tipus de comissió.

Per menys de 50.000 euros

Tal com recull el portal immobiliari Idealista, les cases de bancs estan situades en diferents ciutats d'Espanya, entre les quals es troben València, Barcelona o Àvila, on els preus base oscil·len entre els 119.000 i els 228.000 euros.

En canvi, en localitats com Zurgena (Almeria), el preu de partida per un dels xalets que componen un complex de 20 habitatges unifamiliars és més econòmic, de tan sols 48.500 euros. Aquests immobles compten amb dues plantes, dos dormitoris, saló menjador, dos banys, jardí i aparcament. A més, a l'anunci també s'especifica que disposa de piscina.

Reformes i moblat

A diferència dels 3.000 xalets del banc que han sortit anunciats a la venda des de 40.000 euros, i en les fotografies dels quals s'evidencia la necessitat de reformes, en aquest cas les imatges mostren immobles de segona mà millor conservats.

No obstant això, és important destacar que la majoria de les propietats no compten amb cap mena d'equipament, com també presenten desperfectes puntuals en algunes de les seves habitacions.