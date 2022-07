El sector immobiliari espanyol acaba de batre un rècord històric. En la primera meitat de l’any, aquest teixit ha rebut 9.870 milions d’euros d’inversió, una xifra que va pel camí de duplicar (+80%) el volum del mateix període del 2021. Són, segons la consultora immobiliària CBRE -responsable de la radiografia-, «les millors dades des que es té registre».

D’acord amb aquesta anàlisi, el segment que desperta més interès inversor és el sector comercial. Aquest tipus de locals capten al voltant de 2.900 milions d’euros (gairebé un 30% del total), una xifra que, en aquest cas, és vuit vegades més gran que la del primer semestre de l’any passat. D’aquesta manera, aquest és el segment immobiliari que més ha crescut, tot i que ho fa en bona mesura impulsat per una gran operació: la recompra del BBVA a Merlin de més de 630 de les antigues sucursals per gairebé 2.000 milions d’euros.

També creix de manera considerable la inversió en habitatge, que és el segon sector que més capital rep (2.400 milions, un quart del total) i que creix un 70% més en relació amb l’any passat. En aquest cas, si bé els edificis construïts per llogar els seus habitatges i la propietat privada es mantenen com els actius que generen més interès entre els inversors, la consultora immobiliària detecta que comencen a repuntar les operacions al voltant de les residències d’estudiants i de l’anomenat coliving.

Interès inversor

Així, en conjunt, els locals comercials i l’habitatge suposen més de la meitat de la inversió del sector immobiliari espanyol. Tot seguit apareixen el sector hoteler, que registra la millor xifra des de fa cinc anys per a un primer semestre (1.650 milions d’euros); l’àmbit industrial i logístic (1.175 milions); les oficines, que mantenen la tendència a l’alça incrementant en un 27% el seu pes (1.000 milions); i, finalment, el sector alternatiu (600 milions), on destaquen el «gran nombre d’operacions» en el segment sanitari i, especialment, al voltant de les residències per a la tercera edat.

«Els volums d’inversió registrats el primer semestre de l’any posen de manifest que el sector immobiliari a Espanya continua sent atractiu per als inversors, fins i tot en un context macroeconòmic canviant», analitza la directora de recerca de CBRE a Espanya, Míriam Goicoechea, que malgrat tot, confessa que les turbulències econòmiques poden alterar la tendència de cara a la segona meitat de l’any. «La volatilitat existent al mercat ens portarà a seguir de prop l’evolució de la inversió al llarg del segon semestre», especifica aquesta experta.

Aquesta mateixa consultora immobiliària ja havia advertit a finals de maig que preveia que el preu de l’habitatge pujaria un 3,6% aquest any. En concret, que l’obra nova ho faria un 4,4% i la de segona mà, un 3,4%. Fins al març, i segons el Col·legi de Registradors, el sector residencial ja s’havia encarit més d’un 10% en relació amb el mateix període de l’any anterior.