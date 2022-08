El fons alemany KanAm ven la seu del departament de Justícia de la Generalitat

Tres anys. És el que ha durat en la cartera d'un fons de la gestora alemanya KanAm l'actual seu de Justícia de la Generalitat de Catalunya, situada al Carrer de Pau Claris 158-160, i que acaba de ser venuda a la gestora britànica Franklin Real Estigues Advisors. L'operació s'hauria tancat entre 30 i 35 milions d'euros. La transacció off market ha estat assessorada per Savills, encara que també han participat KPMG i el despatx Pérez-Llorca.

Aquest actiu forma part del porfoli Pentagon, un conglomerat d'edificis d'oficines llogats a la Generalitat que va comprar KanAm a l’asseguradora Axa el 2019 i 2021. El 2013, la divisió immobiliària de l'asseguradora va adquirir 13 immobles a la Generalitat de Catalunya per 172 milions, aquesta operació era una resposta a la situació d'emergència que vivia l'Administració després de l'esclat de la bombolla immobiliària.

Ara, tres anys després de l'adquisició del primer lot i un després del segon, el fons alemany ha començat a desfer posicions en la capital catalana. En aquest cas, no ha estat un procés organitzat amb diversos candidats, sinó que ha estat el comprador el que ha negociat directament amb el venedor. KanAm Grund Group Leanding Cities Invest, fons que ha protagonitzat la venda, és el propietari de cinc immobles a la Ciutat Comtal: tres en el barri de L'Eixample i dos en el Barri Gòtic, tots llogats a la Generalitat de Catalunya. Després de tancar aquesta venda, el pes d'Espanya dins del vehicle d'inversió és del 15%.

L'actiu venut suma 6.200 metres quadrats, a només un carrer del Passeig de Gràcia i molt prop de la Casa Milà. Segons expliquen fonts del sector immobiliari, el preu de venda es troba dins de mercat. El contracte vigent fins a 2033 amb el màxim òrgan de govern a Catalunya justifica el lleuger sobrepreu de l'operació. El cost mitjà per metre quadrat en la zona és de 4.250 euros per metre quadrat, segons Brainsre, i Franklin RE Advisor ha pagat entre 4.838 i 5.645 euros per metre quadrat.

En els últims dos anys, el districte del 22@ ha monopolitzat la major part de les notícies immobiliàries a Barcelona que tenen a veure amb el mercat d'oficines. Aquesta zona va ser ideada l'any 2000 per a transformar 200 hectàrees de sòl industrial del barri de Poble Nou, en una zona moderna i d'innovació empresarial. Des de l'any 2015, aquest districte ha acaparat inversions per valor de 3.532 milions d'euros. Això suposa el 86% de la inversió registrada en tot el mercat d'oficines de la Ciutat Comtal.