El Govern central ja ha iniciat els tràmits per estudiar les diferents possibilitats encaminades a introduir un nou sistema de peatges a totes les autovies del país a partir del 2024, tal com es va comprometre amb Brussel·les a canvi de rebre els fons europeus valorats en 70.000 milions d’euros en subvencions. La Direcció General de Carreteres, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha encarregat a la consultora pública Ineco l’elaboració de nou informes per valorar un nou sistema de finançament de les carreteres, segons la documentació publicada al portal de contractacions.

El cost d’aquests serveis ascendirà a 1,4 milions d’euros i el termini establert serà de 10 mesos. Ineco ja ha contractat els serveis de KPMG Abogados per 89.000 euros per portar a terme el servei d’assessoria i consultoria jurídica especialitzada en matèria fiscal i tributària en l’àmbit de les carreteres, com a part d’aquest contracte. El juny passat, la ministra del ram, Raquel Sánchez, va descartar iniciar el debat corresponent amb el sector per començar a dissenyar aquest pla, amb l’objectiu de donar prioritat a la situació econòmica, llastrada tant per la pandèmia com per la guerra a Ucraïna.

No obstant, va tornar a confirmar que s’aplicarà aquesta mesura i va avançar que ja s’estava realitzant un estudi previ. De fet, al marge del debat que s’ha d’obrir amb el sector per consensuar el millor sistema possible, els plans per implantar el pagament per ús a les carreteres va tirar endavant. D’aquesta manera, el 10 de juny es va formalitzar el contracte intern entre la Direcció General de Carreteres i Ineco, i el 10 d’agost aquesta empresa va adjudicar els serveis de consultoria a KPMG. Tots els documents apunten al 2024 com l’any a partir del qual «podrien» implantar-se els peatges.

El Govern defensa que aquest pla respon a les recomanacions específiques fetes a Espanya en el marc del Semestre Europeu 2019-2020 i a l’alineament amb les agendes estratègiques de la Unió Europea, en la majoria de països del qual (Itàlia, França i Portugal, per exemple) s’apliquen peatges de manera generalitzada. Aquests contractes obren la primera de les tres fases en què s’articularà aquesta mesura. La segona serà el disseny i enginyeria de la solució adoptada i la tercera estarà constituïda pels serveis necessaris de suport per a la licitació de la implantació del nou sistema de cobrament.