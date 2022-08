El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 12% el mes de juny passat respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar 42.767 préstecs, la xifra més gran en un mes de juny des del 2010, quan es van signar més de 56.700 hipoteques, segons les dades difoses ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Amb l’avenç interanual del juny, que modera en més de 12 punts el registrat al maig, la firma d’hipoteques sobre habitatges encadena setze mesos d’ascensos interanuals consecutius. L’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 6% interanual el sisè mes de l’any, fins a 147.539 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 18,7%, fins a 6.309,8 milions d’euros.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un nombre més gran d’hipoteques constituïdes sobre habitatges el juny del 2022 van ser Madrid (8.026), Andalusia (7.918) i Catalunya (6.905). Així mateix, les regions on es va prestar més capital per a la constitució d’hipoteques sobre habitatges van ser Madrid (1.799,8 milions d’euros), Catalunya (1.113,3 milions) i Andalusia (1.018,1 milions).

A quinze comunitats es van signar al juny més hipoteques sobre habitatges que el mateix mes de l’any 2021 i només Cantàbria i Navarra van registrar descensos, del 17,9% i del 2,1%, respectivament. Els majors augments, per contra, es van donar a la Rioja (+209,9%), Castella i Lleó (+28,6%), el País Valencià (+23,3%) i Múrcia (+21,9%), i els més moderats es van registrar a Andalusia (+1%) i Castella-la Manxa (+2,9%).

El primer semestre de l’any el nombre d’hipoteques per comprar habitatge s’ha incrementat un 15%, mentre que el capital prestat ha pujat un 25,4%.