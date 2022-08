Girona marca un nou rècord en el preu de lloguer aquest any

El preu del lloguer continua pels núvols i s’ha disparat encara més aquest estiu fins al punt que 35 capitals de província espanyola han marcat rècords al llarg del 2022. Entre aquestes capitals s’hi troba Girona, que el juny va arribar a la xifra de 10,47 euros per metre quadrat cada mes en els habitatges de lloguer, sent la quantitat més alta de la xifra històrica segons Idealista. Tot, per la baixada d’ofertes que contrasta amb la pujada de demandes.

La plataforma també destaca que Girona és una de les set ciutats que ha crescut amb un ritme de dos dígits respecte al 2021. Tot i així, el cost d’arrendament va baixar lleugerament el juliol i es va situar als 10,32 euros per metre quadrat. Tot i la baixada de preu, Girona és una de les capitals de província espanyola amb un preu de lloguer més elevat. Lidera aquest rànquing Barcelona, que al juliol registrava 17,42 euros per metre quadrat, amb el màxim històric marcat el maig de 2020 (17,58). La segueix Madrid amb 15,89 euros per metre quadrat, tot i que també va registrar el màxim històric el maig de 2020 (16,75). En tercer lloc, s’hi troba Sant Sebastià, que el juliol marcava un preu de lloguer de 15,52 el metre quadrat. Segons l’últim informe de preus d’Idealista, la renda mitjana a Espanya va arribar als 11,3 euros per metre quadrat el mes de juliol, amb una pujada del 5,6% interanual. Aquest va ser el creixement més elevat que s’ha registrat, de moment, aquest any, i també el més destacat del període postcovid. En aquest cas, Girona va ser una de les tretze províncies que van arribar al topall el juny, mentre que set altres ho han fet el mes de juliol.