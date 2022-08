L'espiral de pujades del preu de l'electricitat es continua agreujant. L'agost s'ha convertit en el mes amb l'electricitat més cara de la història i aquest dimecres s'ha arribat al segon preu diari més elevat fins ara i el més elevat des que s'aplica la famosa excepció ibèrica, que no està impedint que l'energia continuï pujant, però sí que aconsegueix que la pujada sigui molt inferior que la que patirien els consumidors si no s'haguessin adoptat aquestes mesures.

El mercat majorista de l'electricitat –en què elèctriques, comercialitzadores i 'traders' compren i venen l'energia– va arribar el mes passat a un preu mitjà de només 154,9 euros per megawatt hora (MWh), segons els registres de l'operador del mercat OMIE. Però per calcular el preu mitjà de l'electricitat dels més de 10 milions de clients amb tarifa regulada cal sumar-li 152,9 euros més per MWh corresponents a la compensació que es paga a les elèctriques que tenen centrals de gas, fruit de l'aplicació del límit al preu del gas que contempla l'excepció ibèrica.

El preu final, aquest que converteix l'agost en el mes més car de la història, és de 307,8 euros per MWh. Si no s'hagués aplicat el límit al gas del mecanisme especial activat a Espanya i Portugal el juny passat, la cotització final del mercat elèctric hauria sigut de 376,7 euros per MWh, gairebé un 19% més car. L'excepció ibèrica està mitigant la pujada i està permetent que el mercat espanyol tingui preus molt allunyats dels rècords d'altres grans països europeus, però els preus continuen pujant a Espanya.

Tomb al preu per hores

La crisi de preus del gas natural, amb els mercats internacionals en màxims i anticipant més pujades per l'amenaça de Rússia de tallar l'aixeta a Europa, i la compensació a les centrals tèrmiques que implica l'excepció ibèrica està provocant que s'agreugi la bretxa de preus entre les diferents hores del dia i fent que l'electricitat sigui cada vegada més cara a la nit que durant el dia.

Un any després que el Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) revolucionessin la factura elèctrica en dividir el preu de la llum segons l'hora del consum i quan molts consumidors havien adaptat ja els seus hàbits per consumir electricitat a la nit per aprofitar els preus més econòmics (recordin les bromes sobre allò de planxar i posar en marxa la rentadora de matinada), la denominada excepció ibèrica i els preus rècord del gas als mercats internacionals fan un tomb a la situació.

Per què? Perquè a la nit és quan s'utilitzen més les centrals de gas per cobrir la demanda, ja que les plantes solars no produeixen i atesa l'actual situació de baixa generació de la hidroelèctrica per la sequera i de l'eòlica per falta de vent. Durant el mes d'agost, el preu de les hores nocturnes va ser de mitja un 50% més alt que les hores de la tarda.

En concret, el preu final de l'electricitat (cotització del mercat més el cost de l'ajust a les centrals de gas) va ser de mitjana de 362 euros per MWh de matinada, entre la mitjanit i les vuit del matí. Ara bé, entre el migdia i les sis de la tarda, el període de més radiació solar, quan l'aportació de les plantes fotovoltaiques és més gran, el preu mitjà es va quedar en els 242 euros per MWh, segons les dades de la consultora energètica Grupo ASE.

«El cost d'ajust de compensació té molt més impacte en les hores en què els cicles combinats de gas en produeixen més, que solen coincidir amb els moments de baixa o nul·la radiació solar i escassa generació eòlica», apunten des del Grupo ASE, que remarquen que durant les hores nocturnes el cost de la compensació a les elèctriques es dispara pel funcionament més significatiu de les centrals de gas. «L'import de l'ajust està vinculat al volum de producció dels cicles combinats i al preu diari del gas (Mibgas), i tots dos estan pujant», remarca la consultora.

De fet, la compensació a les centrals de gas per cobrir els costos reals de la seva producció –que ara paguen els usuaris de la tarifa regulada PVPC i els clients del mercat lliure segons es van revisant les companyies les seves tarifes– va arribar en les hores nocturnes als 200,5 euros per MWh, gairebé el doble dels 112 euros per MWh de les hores del vespre.