La Unió Europea es prepara per adoptar mesures de pes per contenir els preus de l’energia i per garantir el subministrament al continent després d’un any de crisi energètica. La Comissió Europea va defensar una intervenció d’emergència del mercat elèctric i emprendre també una reforma estructural, i els ministres d’Energia dels Vint-i-set estan cridats demà a una trobada clau que busca un difícil consens per a aquest camí. Les grans energètiques prenen posicions sobre diagnòstics i propostes de cara a les reformes que s’acosten. Les tres grans elèctriques espanyoles, Iberdrola, Endesa i Naturgy, van coincidir ahir a reclamar mesures per contenir el preu del gas per evitar el contagi als mercats de l’electricitat i denunciar els moviments especulatius com una de les causes clau dels preus disparats fins a màxims històrics dels mercats internacionals del gas.

«Cal una actuació per excloure l’especulació del mercat de gas. Cal eliminar l’especulació», va destacar Francisco Reynés, president de Naturgy, durant la seva intervenció en el setè Fòrum d’Energia d’El Economista. L’executiu va reclamar obertament que el Title Transfer Facility (TTF), el mercat holandès de gas, deixi d’utilitzar-se com a índex de referència europeu del preu del gas per la distorsió actual de la cotització.» El TTF està en màxims històrics, i ja no es basa en la relació d’oferta i demanda, sinó en les restriccions físiques per descarregar més GNL [el gas que arriba per vaixell] al nord d’Europa» i per l’especulació provocada per aquestes restriccions, i en ser l’índex de referència a Europa «condiciona la riquesa de les famílies i la competitivitat de la indústria» pel seu impacte general en els preus energètics. Si s’elimina un índex, cal buscar-ne un altre. «No podem sortir d’un índex de mercat per ficar-nos en un no índex o en un no mercat, la UE hauria de buscar un nou mercat líquid de referència que es construeixi amb oferta i demanda», va assenyalar Reynés.

Contra la volatilitat del gas

«El TTF ja no és representatiu, té molta especulació interioritzada en el preu. Ha arribat als 300 euros per megawatt hora (MWh), és absolutament irracional», va criticar el conseller delegat d’Endesa, José Bogas, en les mateixes jornades. «El problema fonamental actual és el preu del gas i tenir el TTF com a índex de referència. S’han de prendre mesures per limitar la volatilitat d’aquest gas», va sentenciar.