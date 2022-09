La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines ha reelegit l'empresari jonquerenc Antoni Escudero com a president de l'entitat. Escudero, que va accedir al càrrec al setembre del 2003, encara així el cinquè mandat al capdavant de la federació. Durant el seu discurs, s'ha compromès a persistir perquè les administracions els tinguin en compte a l'hora de fer normatives i lleis que afectin el sector. "Una finalitat difícil, perquè avui dia a les entitats se les escolta poc", ha lamentat. Escudero, que ha agraït el suport que ha rebut durant tots aquests anys de la Diputació i el Patronat de Turisme, també vol "pressionar" perquè part de la taxa turística es destini a impulsar l'aeroport de Girona, mitjançant convenis amb les aerolínies.

Les eleccions a la presidència de la Federació d'Hostaleria per als propers quatre anys s'han celebrat aquest matí a la seu que l'entitat té a Girona. La candidatura d'Escudero s'ha imposat plàcidament, perquè ha rebut el suport unànime de les onze associacions que integren la federació. D'aquesta manera, Antoni Escudero, que ja porta gairebé dinou anys al capdavant de l'entitat, encara ara el seu cinquè mandat.

Abans de ser reelegit president, i com marquen els estatuts, l'empresari jonquerenc ha exposat quin serà el seu programa per als propers anys. D'entrada, ha destacat que seguirà vetllant per mantenir l'estabilitat econòmica de la federació, i que continuarà insistint perquè totes les administracions la tinguin en compte a l'hora de redactar lleis i normatives. "Una finalitat difícil d'assolir, perquè avui dia escolten poc les entitats", ha lamentat.

En aquest punt, però, Antoni Escudero no s'ha oblidat del suport que ha rebut durant tots aquests anys tant de la Diputació de Girona com del Patronat de Turisme. De fet, ha recordat que amb totes dues "sempre hi ha hagut una bona sintonia".

El president també ha avançat que la Federació d'Hostaleria mantindrà l'assessorament laboral i jurídic als seus associats, a través d'un advocat especialista. I aquí, ha recordat que aquest servei va ser molt útil durant la pandèmia, perquè es va convertir en un canal d'informació directa sobre com aplicar les normatives i restriccions que dictaven els governs.

La taxa turística, per a l'aeroport

Escudero també ha subratllat que un altre dels punts destacats del seu programa serà aconseguir que l'aeroport Girona-Costa Brava recuperi els 5,5 milions de passatgers que va assolir el 2008. Per aconseguir-ho, vol fer front comí amb altres patronals i representants del sector turístic. I aquí, el president ha avançat que vol fer "pressió a les entitats municipals perquè una part del que recapten de l'impost turístic" es destini a impulsar l'aeroport, a través de convenis de promoció amb les companyies.

Durant el seu discurs, Escudero també ha tingut unes paraules de record per a l'antic secretari de la federació, l'empresari i xef Lluís Fernández (que va morir l'any 2019). Escudero n'ha destacat que ell va ser "l'artífex" que ara ocupi el càrrec de president, perquè Fernández va ser qui el va proposar com a candidat el 2003.

La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines agrupa onze associacions comarcals i locals d'arreu de la demarcació. Sota el seu paraigües s'hi inclouen hotels, hostals, càmpings, restaurants, bars, cafeteries, sales de festa i cases de turisme rural, entre d'altres. L'entitat té més de 1.550 empreses federades (però institucionalment representa els 7.500 allotjaments turístic i establiments de restauració del territori).