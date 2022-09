Iberdrola promou la seva primera comunitat solar a Girona. En concret, s’ha ubicat al sector de Domeny-Taialà, a la teulada de la nau de l’empresa Irolia World. Aquesta instal·lació permetrà als veïns de la zona beneficiar-se dels avantatges de l’autoconsum renovable, sense haver de disposar d’una instal·lació pròpia. A més, la companyia elèctrica és qui ha realitzat la inversió.

A través d’un comunicat, Iberdrola exposa que «aquesta modalitat d’autoconsum comunitari permet als usuaris compartir l’energia 100% renovable generada des d’una única instal·lació fotovoltaica ubicada a les proximitats del seu domicili». La instal·lació compta amb 210 panells amb una potència total de 77 kW, suficient per a produir anualment 111 MWh. Aquesta instal·lació fotovoltaica evitarà l’emissió de prop de 560 tones de CO2 a la atmosfera en els propers 25 anys.

A través de la comunitat social, fins a un total de 135 veïns residents als barris gironins de Domeny, Taialà i Fontajau podran beneficiar-se’n i consumir localment part de l’energia produïda per aquesta instal·lació, fet que els permetrà retallar la despesa en les properes factures de la llum. Segons el Delegat Comercial d’Iberdrola a Catalunya, Joaquim Lloret, el projecte és «una fita molt important que marca l’aposta de la companyia per Catalunya i per la innovació en solucions energètiques, la sostenibilitat i el compromís amb els ciutadans de Girona en invertir en els seus barris i crear llocs de treball locals de qualitat posant l’energia de quilòmetre zero al servei dels veïns».

A més, Iberdrola assegura que l’empresa Irolia World, «pionera en realitzar una instal·lació d’aquestes característiques a la ciutat de Girona», aconseguirà cobrir fins a un 35% del seu consum elèctric.

Estalvi de fins al 70%

A més, la companyia elèctrica afirma que els sistemes solars d’autoconsum poden suposar un estalvi en la factura anual del 30% en el cas de les comunitats de veïns; d’un 50% per a les empreses i negocis; i fins a un 70% en el cas dels habitatges unifamiliars. Aquest estalvi, sosté Iberdrola, es produeix per una triple via: l’energia produïda per la instal·lació que l’usuari no ha de comprar, la compensació pels excedents d’energia no consumida (que es bolca a la xarxa), i l’estalvi per generar menys impostos.