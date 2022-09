Aquesta setmana s’han posat a la venda els viatges de l’Imserso, el programa de vacances subvencionades per a gent gran, amb 844.471 places des de l’octubre fins al maig de 2023.

Els preus han estat motiu de polèmica enguany per la decisió del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 de congelar les tarifes, la qual cosa va provocar el malestar del sector turístic. La ministra d’Indústria i Turisme, Reyes Maroto, va instar fins i tot a Ione Belarra a asseure’s amb el sector per a revisar el programa.

Fonts de l’Imserso neguen que s’estigui produint una desbandada d’hotels del programa de viatges. No obstant això, el president de la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV), Carlos Garrido, assegura que «hi ha reduccions de places en destinacions tan sol·licitades com Lloret de Mar o les Balears». Segons recull Hosteltour, Garrido assegura que la renúncia al programa és una conseqüència dels increments dels costos que estan tenint els hotels per la tempesta econòmica que ha provocat la guerra d’Ucraïna, una escalada inflacionista que no sols afecta als establiments, sinó a tots els sectors que participen en el programa, detalla.

Aquesta temporada, només cinc hotels de Lloret participen en el programa de vacances del ministeri. Són el Garbí Park (4 estrelles), Gran Garbí (4 estrelles) HTOP Royal Star & Spa (4 estrelles), Samba (3 estrelles) i Surf-Mar (4 estrelles). En temporades anteriors, establiments de Platja d’Aro i Tossa de Mar havien ofert places a l’Imserso, però enguany cap hi participa. Sí que s’hi ha sumat un hotel de la ciutat de Girona, el CMC (4 estrelles), que fa pocs mesos va obrir les portes després de comprar-lo a la cadena Melià.

Segons dades d’Hosteltur, aquest any hi ha un 40% menys d’hotels de costa que en l’edició anterior de l’Imserso. Per contra, l’oferta en destinacions turístiques d’interior (a Girona no n’hi ha) ha augmentat.

Des de la Confederació d’Agències de Viatges recorden que aquest programa és generador de riquesa: per cada euro que l’Estat inverteix en els viatges de l’Imserso té un retorn de 1,7 euros, per la qual cosa, segons el seu president, «tindria sentit millorar les prestacions i aconseguir que tots els que participem en ell rebem una retribució justa i equilibrada». Aquest punt és un dels més criticats pels hotelers, que a penes perceben 22 euros per cada reserva.

Ajudes al sector a València

Davant la negativa del ministeri a revisar les tarifes a l’alça, hi ha hagut administracions locals que han decidit donar una ajuda addicional al sector per contribuir a allargar la temporada turística. Així, el govern valencià va tancar un acord amb la patronal turística Hosbec per a subvencionar amb 6 euros per habitació als hotels que es mantinguessin dins d’aquest programa. Una decisió que explica que la Comunitat Valenciana -sobretot la zona de Benidorm- concentri la major part de l’oferta.

Vuit dies a la Costa Brava a pensió completa per uns 200 euros

Segons la previsió de preus que ofereix l’Imserso per a la temporada 2022-2023, els diferents plans poden oscil·lar entre els 115,98 euros per a visitar capitals de província en 4 dies i 3 nits; i un màxim de 405,53 euros en el cas de les estades de 10 dies i 9 nits a Canàries amb transport inclòs, que és un servei extra que pot incrementar el preu del viatge.

Ls estades més barates són allitoral peninsular, per exemple les que es fan als hotels de Lloret de Mar apuntats al programa. Un viatge de vuit dies (i set nits), costarà uns 235,95 euros amb el servei de transport; sense ell, segons la previsió de preus, seran 196,02 euros.