El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha aprovat la creació immediata de 1.615 llocs de feina a la Seguretat Social per reforçar l'atenció al ciutadà. 209 d'aquestes places corresponen a Catalunya i es distribuiran de la següent manera: 120 a la demarcació de Barcelona, 37 a Tarragona, 34 a Girona i 18 a Lleida, segons ha detallat el ministeri liderat per José Luis Escrivá. L'increment de personal és del 7,42% al conjunt del sistema i representa, a més, el primer augment net de plantilla de la Seguretat Social dels últims 10 anys. Aquests 1.615 nous llocs de treball a tot Espanya -645 del subgrup A2 i 970 del subgrup C1- seran ocupats en primera instància per funcionaris interins, que es contractaran de forma immediata.

«Hi ha una voluntat política de solucionar l'abandonament que ha patit la Seguretat Social des d'inicis de la dècada passada, de reforçar la seva estructura i d'impulsar la seva modernització en mitjans i efectius», ha assenyalat el secretari d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez, en l'última reunió del Consell General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El pla preveu dues fites més aquest any 2022: el concurs macro de provisió de llocs de treball vacants, que suposarà la incorporació de centenars d'efectius més; i el redisseny dels processos selectius, que busca reduir de manera dràstica els temps de gestió necessaris per al reclutament de nous funcionaris de carrera.