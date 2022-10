L'empresa catalana de videojocs Petoons Studio, fundada a Barcelona ara fa sis anys, ha obert una delegació a Girona amb l'objectiu «de consolidar el projecte i captar talent gironí». L'estudi independent de creació desenvolupa tant videojocs propis com per a tercers per a plataformes com PlayStation, Nintendo, Xbox o Steam. A més, ha participat en la creació dels videojocs de sèries infantils com Peppa Pig o PJ Masks. A Girona, Petoons Studio preveu contractar-hi vint professionals nous, cosa que li suposarà créixer un 40% en plantilla i arribar als 70 treballadors. Actualment, ja n'hi ha cinc que treballen a la nova delegació de Girona.

Petoons Studio va néixer a Barcelona el 2016. L'estudi independent de creació de videojocs té, entre els seus inversors catalans, el grup Business Angels Girona (BAGI) i el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ara, la companyia fa el salt fora de l'àrea metropolitana i acaba d'obrir una delegació al centre de Girona. Els seus fundadors, Sergio Garcia i Dani del Amor, expliquen que han escollit la ciutat perquè «ja teníem un grup de treballadors gironins i, davant les necessitats de creixement, ens va semblar un pas natural fer-ho aquí». A més, destaquen que Girona els ofereix «un entramat acadèmic al voltant de la UdG i altres centres de formació relacionats de manera directa o indirecta amb el sector dels videojocs».

Això, expliquen, permet que el guany sigui doble. «Per una banda, els estudiants que acaben les seves carreres tenen a tocar de casa un estudi de referència al país que treballa en grans projectes internacionals», diuen. «I per l'altra, Petoons Studio té accés a nous professionals qualificats que poden aportar el seu talent i créixer i desenvolupar la seva carrera en els nostres projectes», subratllen Garcia i Del Amor. Actualment, la companyia té una plantilla de 50 treballadors. Amb l'obertura de la nova delegació preveu créixer un 40% i contractar 20 persones a Girona (entre programadors, animadors o dissenyadors). Ara per ara, a Girona ja hi treballen cinc professionals de Petoons Studio.

Propis i per a tercers

La companyia catalana crea tant videojocs propis com per a tercers per a diverses plataformes com PlayStation, Nintendo, Xbox i Steam. Entre els de creació pròpia, destaca el nou 'Curse of the Sea Rats' ('La maledicció de les rates de mar'). Adquirit pel publisher britànic PQube, es preveu publicar el primer trimestre de 2023. A més, Petoons Studio també té en ple desenvolupament un altre videojoc propi. L'empresa també s'ha convertit en un estudi independent a qui altres companyies, com la nord-americana Outright Games o la japonesa Bandai Namco, han confiat el desenvolupament dels videojocs de les sèries de televisió Peppa Pig, PJ Masks o de les nines Bratz.

Segons un estudi recent de l'agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat, Catalunya ha captat vint nous projectes durant el període 2017-2021 que han suposat una inversió de 120 milions d'euros i la creació de gairebé 900 llocs de treball. Catalunya, que ha atret el 12,2% de la inversió estrangera en videojocs a la UE, amb els Estats Units, França, Suècia i Corea del Sud com a principals països inversors, es converteix en la regió europea líder per davant d'Amsterdam (West Netherlands), Irlanda, Suècia o les àrees de Bordeus i París.