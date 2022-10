La tecnològica Borneo, amb seus a San Francisco i Singapur, ha adquirit Pridatect, una start up impulsada per emprenedors gironins que ha desenvolupat una plataforma per a la gestió de la seguretat de les dades personals de les empreses. Pridatect, fundada fa tres anys pels gironins David Casellas i Lluís Alsina, està participada per Telefónica a través de Wayra, i compta amb altres inversors minoritaris. Amb l’adquisició, els socis de Pridatec han tingut l’opció de vendre la seva participació o de convertir-se en accionistes de Borneo.

David Casellas, CEO de Pridatec, assegura que amb aquesta «fusió estratègica tenim a l’abast una plataforma innovadora de seguretat de dades que ajuda les empreses a obtenir visibilitat en temps real de totes les seves dades, analitzant-les i assegurant-les». Amb l’operació, Casellas s‘integra com a directiu a Borneo, empresa de la qual es converteix en accionista de referència. Borneo, especialitzada en seguretat de dades al núvol en temps real, va ser fundada per Prithvi Rai, un emprenedor amb experiència a multinacionals tecnològiques com Facebook , Yahoo o Uber. La companyia -amb presència als Estats Units la zona d’Àsia-Pacífic- ha experimentat un ràpid creixement i ha captat prop de 20 milions de dòlars d’inversió des de la seva fundació. En una nota de premsa difosa amb motiu de l’operació, Prithvi Rai assegura que «Pridatect i Borneo comparteixen els mateixos valors i la mateixa visió. Ràpidament vaig veure un encaix entre les nostres dues solucions complementàries. Borneo, líder en seguretat de dades en temps real i Pridatect, afegint fluxos de treball operatius per al compliment de la privadesa, m’emociona explorar oportunitats per integrar les nostres tecnologies i crear innovacions líders en el mercat per als nostres clients». En la mateixa línia, Casellas assegurava ahir a Diari de Girona, que la complementarietat de les dues companyies era evident i que feia temps que estaven en converses per una operació que ha esdevingut força complexa. Pridatec -acrònim de Privadesa, Dades i Tecnologia- compta amb una plantilla d’una cinquantena de treballadors i opera en diferents mercats a Europa i Amèrica. En l’actualitat, compta amb clients a Espanya, Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units i Equador. Del Barça a forjador d'empreses d'èxit David Casellas i Lluís Alsina van coincidir treballant a l’equip digital del FC Barcelona fa prop de deu anys quan un altre emprenedor gironí, el figuerenc Dídac Lee, era el directiu encarregat de l’àrea de negoci digital. Allà es va adonar de les dificultats que generava la pirateria, el que va suposar un nou pas amb la seva carrera. Casellas va sortir del Barça per sumar-se a Red Points amb Josep Coll l’any 2013. La firma es convertiria en una de les companyies de referència a l’hora de detectar i eliminar infraccions de propietat intel·lectual a Internet. En l’actualitat compta amb un equip de més de 300 professionals amb oficines a Barcelona, Nueva York, Pequín i Salt Lake City. En sortir de Red Points, Casellas va invertir part del capital en algunes start-ups, i va començar a idear una nova companyia vinculada al sector del «legal tech». Es va adonar que, més enllà del canal tradicional dels advocats, no hi havia solucions clares per a moltes empreses. I era un problema global, el que permetia una oportunitat de creixement molt important. Va ser l’origen de Pridatec i Casellas va tenir clar que volia impulsar-la al costat de Lluís Alsina, que havia estat el seu antic cap al Barça. Amb poc temps, Pridatec ha aconseguit captar capital i experimentar un creixement important. Ara, Casellas obre nova etapa que s’obre amb la compra per part de Borneo. Serà el nou CRO de companyia, però continuarà treballant des de Girona. «Viatjaré força a Estats Units i Singapur, però la meva vida és a Girona. No em veig en un altre lloc», assegura Casellas.