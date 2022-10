El Govern comença a desgranar els detalls de la nova bateria de mesures per a frenar el cop de la crisi energètica en les llars i en les empreses incloses en el Pla Més Seguretat Energètica aprovat aquesta setmana pel Consell de Ministres i que ha de remetre’s a la Comissió Europea. Pedro Sánchez va concretar dijous en el Congrés dels Diputats algunes de les iniciatives incloses en el pla sense massa detall i en les pròximes setmanes continuarà el reguitzell de reformes normatives.

Noves mesures que se sumen a les adoptades des de l’estiu de 2021, en total 85 normes en l’àmbit energètic en poc més d’un any, com les successives rebaixes d’impostos i dels costos regulats en les factures de la llum i el gas, les ajudes directes a llars i empreses en tota mena d’energia o les iniciatives per a frenar les pujades com posar un límit als contractes de venda d’electricitat, topar les pujades de la tarifa regulada del gas o l’excepció ibèrica aplicada en el mercat elèctric.

El Govern treu pit de l’impacte de totes aquestes mesures ja en marxa i les que vindran properament, i presumeix d’estalviar 38.000 milions d’euros a tots els consumidors en relació al que haurien pagat en cas de no haver-les adoptat.

Segons les seves estimacions, les rebaixes fiscals, la retallada dels costos regulats i l’efecte del mecanisme ibèric del topall al gas, entre altres mesures, han fet que la factura de la llum de les llars sortegi una pujada del 33% del preu que haurien abonat sense les mesures; un 23% en el cas de les pimes i d’entre el 18% i el 20% per a la resta dels grups industrials.