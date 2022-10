Gairebé 200 persones assisteixen al congrés TECNIO

L’Aula Magna de la Universitat de Girona va acollir ahir el primer congrés TECNIO 2022, una jornada en la qual van assistir gairebé dues-centes persones i que va comptar amb la presència de destacats representants del món de la recerca, l’administració i l’empresa.

La jornada tenia com a objectiu analitzar i debatre sobre els reptes als quals s’enfronta l’actual ecosistema de transferència de coneixement per transformar Catalunya en un territori d’innovació tecnològica.

«Us demano que feu sinergies entre els diferents grups», va manifestar Manuel Palacin, director de l’Associació TECNIO, en la seva intervenció, tot just a l’inici de l’acte.

El congrés va estar format per diferents taules rodones, una ponència a càrrec de Pere Condom, responsable de l’Oficina d’Investigació i TransferènciaTecnològica de la UdG, i una zona d’exhibició on alguns dels grups i centres TECNIO van mostrar els seus projectes i capacitats tecnològiques.

Des de l’associació volaren la jornada com un «èxit», perquè «ha esdevingut un fòrum de trobada per compartir i fer networking entre els diferents actors implicats en fer més eficient el procés de transferència per poder aconseguir un país més innovador i, per tant, més ric».

TECNIO va néixer el 2021 amb l’objectiu d’impulsar «un model d’excel·lència en la transferència dels resultats de la recerca a l’empresa i a la societat».

L’associació aglutina 56 grups universitaris i centres de recerca CERCA i CSIC que disposen de l’acreditació TECNIO atorgada per ACCIÓ, un distintiu qualitatiu que identifica i dona visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya amb capacitats tecnològiques diferencials i amb potencialitat de transferir-les al teixit empresarial.