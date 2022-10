Internet esdevé una bona carta de presentació per poder trobar feina

Internet s’ha convertit en la carta de presentació per a molts. No és estrany revisar les xarxes socials d’algú a qui s’acaba de conèixer per saber els seus gustos, hobbies o amics compartits. Així mateix, tampoc sorprèn que les empreses consultin els perfils digitals quan busquen el millor candidat per a un lloc. De fet, el 2022, sis de cada deu empreses han consultat les xarxes socials dels aspirants abans de decidir-se -deu punts percentuals més que l’any anterior-, segons un informe d’Infojobs.

Construir una marca personal, conèixer més empreses, ampliar l’agenda de contactes o mostrar habilitats característiques formen part dels beneficis de les xarxes. «El principal avantatge és que els professionals han passat de ser reactius a les ofertes de les empreses, presentant les candidatures, a proactius, generant les oportunitats laborals pròpies», destaca Carol Lorenzo, directora d’orientació i mercat de treball de Barcelona Activa. Això es pot aconseguir tenint un perfil complet, coherent i actualitzat a les xarxes socials, on donar-se a conèixer i que estengui la xarxa amb experts. La petjada digital és clau, però també els contactes en línia. I és que tres de cada quatre ofertes de feina a Espanya no són visibles ni públiques, sinó que es cobreixen amb coneguts, segons un estudi de Lee Hecht Harrison. «Si a algú li arriba una oferta de feina i pot veure que algun dels teus contactes encaixa en aquest perfil, és possible que es tanqui el cercle de reclutament per aquesta via», destaca Nilton Navarro, gerent de marca d’Infojobs.

No és necessari convertir-se en influencer. Tot i això, crear una marca personal és un element que aportarà valor. El primer és mantenir una rutina com a usuari. També ha d’estar clar l’objectiu professional per enfocar-se en les xarxes adequades. Aquest any, les més consultades per les companyies han estat -per aquest ordre- LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i TikTok, que apareix per primera vegada a la llista. «És convenient saber per on moure’s, on són les empreses del sector en què es vol trobar feina i llavors triar una xarxa o una altra», conclou Lorenzo. Més tard, cal encaixar en el llenguatge comunicatiu i adaptar-se a l’estil. Hashtags a Twitter, grups per sectors a Facebook i paraules claus a LinkedIn. Tiktok encaixa sobretot amb les indústries creatives com ara la fotografia, l’arquitectura, les belles arts, l’alimentació o la perruqueria.

El primer que es té en compte en contractar és que hi hagi coherència entre el que posa el currículum i el que es pot veure a les xarxes, explica Morán. Els criteris bàsics es mantenen: complir els requisits, els anys d’experiència i les competències. També són importants per a les empreses els contactes de l’aspirant: «Potser la persona interessada en la feina és propera a algú conegut per l’empresa, cosa que converteix en més fàcil demanar referències», diu.