El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat les obres de reconstrucció de talussos en dos trams de l'N-II i l'A-2 a Vilademuls amb un pressupost de 564.740 euros. L'actuació té com a objectiu aconseguir que els talussos tinguin una «estabilitat perllongada» i evitar que a curt i mitjà termini s'hi hagin de fer intervencions de conservació extraordinàries. Per això, es faran servir diferents tècniques. Entre elles, la col·locació de malla de triple torsió reforçada i ancorada al terreny, l'execució d'un mur d'escullera o l'extensió de terra vegetal i hidrosembra. Es dona la circumstància que l'any passat es va haver d'actuar a l'enllaç de l'AP-7 perquè hi van aparèixer esquerdes.

La intervenció s'emmarca en el programa de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de l'Estat, en la qual el Mitma ha invertit més de 45 milions d'euros des de juny de 2018. En el marc d'aquest pla, el ministeri també ha adjudicat per 2,34 milions d'euros el repintat de marques vials en diversos trams de la demarcació de Girona. Entre elles, Girona, Figueres i Olot.