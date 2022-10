Tant la compravenda d’habitatges com la firma de noves hipoteques van accelerar el seu creixement el mes d’agost amb unes pujades del 30% i del 28%, respectivament, respecte al mateix mes de 2021 i que han permès a tots dos indicadors encadenin un any i mig d’increment.

A l’espera de veure com poden afectar les últimes mesures del Banc Central Europeu (BCE) elevant els tipus d’interès per a fer front a la creixent pressió inflacionista en un context marcat per la guerra d’Ucraïna, la compra d’habitatges i les hipoteques signades continuen registrant importants increments. Cal destacar que les dades d’agost corresponen a operacions tancades mesos abans i que és possible que encara no es reflectís l’impacte de la pujada dels tipus de juliol.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el passat agost es van vendre a Girona 1.435 habitatges. Cal remuntar-se al juny de 2007, en el pic de la bombolla immobiliària, per trobar una xifra tan elevada. Com que abans de l’estiu ja s’especulava amb una pujada de tipus i alguns informes ja apuntaven a l’arribada d’una recessió a finals d’any és molt possible que compradors i venedors tinguessin incentius per tancar operacions abans de canvis bruscos en el mercat.

Pel que fa a les hipoteques, les entitats financeres gironines van tancar 804 préstecs amb garantia hipotecària sobre habitatge el mes d’agost, el que suposa un creixement anual del 28,2%. L’import mitjà de les hipoteques concedides va ser de 145.339 euros, una xifra lleugerament inferior a la de fa un any.