L'empresa familiar Anela Fruits ha estat premiada amb el premi Creixement Empresarial mitjançant la Internacionalització durant la setena edició de la nit del Gourmet Català que va tenir lloc al Museu Marítim de Barcelona.

El jurat va destacar el ràpid creixement de l'empresa en el sector de l'exportació. Actualment, l'empresa gironina ha introduït els seus productes a 18 països d'arreu del món. Esteve Bosch, export manager de l'empresa ,destaca que "per a nosaltres, el creixement de facturació a l'empresa només pot anar acompanyat del creixement en l'exportació. La internacionalització és el futur, i volem apostar per focalitzar tots els nostres esforços per a poder expandir els nostres productes, fets a casa i amb pomes i peres de collita pròpia, arreu del món".

Anela Fruits és una empresa familiar amb més de 50 anys d'història que comercialitza unes postres de fruita 100% naturals, sense cap tipus de sucres afegits.