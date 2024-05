Canvi d'horari del Girona-Granada: l'últim partit es jugarà divendres a Montilivi

Amb la tercera posició de la classificació confirmada, el Girona ha vist aquesta nit com l'últim partit de la temporada contra el Granada canviava d'horari. El andalusos, descendits a Segona des de fa jornades, tampoc s'hi juguen res. És per això que LaLiga ha avançat el Girona-Granada, que finalment es disputarà divendres vinent a les 21:00 hores a Montilivi i no dissabte com s'havia anunciat al principi.

L'últim partit serà d'allò més especial, després de completar una temporada històrica amb la classificació a la Champions.